Wildauer Firma will für mehr Gesundheit in Kommunen sorgen

Wildau

An Corona war noch nicht zu denken, als Thomas Flieger seine Vorstellungen von der gesunden Kommune entwickelte. Nein, es handelt sich hierbei nicht um ein Programm zum Schutz vor einem Virus. Aber um Vorbeugung geht es schon. Menschen sollen gesund bleiben, statt krank zu werden. Dafür will das Deutsche Sport- und Präventionsnetzwerk (DSPN) gemeinsam mit Kommunen sorgen.

Berater im Gesundheitswesen

Thomas Flieger ist Gesellschafter des Unternehmens, das in Wildau eine Niederlassung hat. Der 47-Jährige kennt sich bestens aus. Er arbeitete in führenden Positionen bei einer großen deutschen Krankenkasse. Er weiß, dass es besser ist vorzubeugen, als zu heilen. Schon aus Kostengründen. „Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zueinander“, sagt er.

Prävention vor Ort

So entstand die Idee, dort für Prävention zu sorgen, wo die Menschen leben. In den Kommunen. Gesundheitsvorsorge werde laut Flieger zwar schon in Kitas, Schulen, Unternehmen oder Verwaltungen betrieben. Aber einen kommunalen Masterplan gebe es in der Regel noch nicht. „Der erste Schritt ist, sich das auf die Fahnen zu schreiben“, sagt Flieger.

Rahmen für gesundes Leben

Dann redet er über Multiplikatoren, Vernetzung, Akteure. Im Fachjargon des Beraters klingt das manchmal etwas kompliziert, doch im Prinzip sei es ganz einfach, versichert Flieger. „Wir schaffen den besten Rahmen für ein gesundes Leben vor Ort.“ Konkrete Maßnahmen könnten zum Bespiel an einem Runden Tisch besprochen werden. Mitarbeiter der Verwaltung würden zu Gesundheitslotsen fortgebildet. Bei allen kommunalen Planungen würde geprüft, was sie für die Gesundheit der Einwohner bedeuten.

Nichts ist maßgeschneidert

„So kann es laufen, muss aber nicht“, sagt Flieger. Ein fertiges maßgeschneidertes Konzept gebe es nicht. Das werde gemeinsam mit den Kommunen entwickelt. „Wir sehen uns nicht als Sheriff, der den Leuten sagt, wie sie zu leben haben.“ Pilotprojekte sind in drei Berliner Stadtbezirken und überdies in einigen westdeutschen Kommunen gestartet. Laut Flieger gibt es einen millionenschweren Fördertopf beim Bund, der bisher kaum genutzt wird. 25 Anträge seien erst gestellt worden, das Geld reicht für 200 Antragsteller.

Namhafter Unterstützer

Mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund gibt es inzwischen einen namhaften Unterstützer. Kürzlich wurde eine Kooperation vereinbart. Prävention und Gesundheitsförderung würden einmal „selbstverständliches Leitbild einer jeden Kommune sein“, meint Uwe Lübking vom Städte- und Gemeindebund. Und DSPN-Geschäftsführer Fabian Ross sagt: „Prävention ist in allen Kommunen und Regionen machbar.“

Thomas Flieger hat in Dahme-Spreewald erste Kontakte geknüpft. „Wir helfen Kommunen dabei, die passenden Strukturen aufzubauen und befähigen die Beteiligten, selbst Maßnahmen zu entwickeln.“

Von Frank Pawlowski