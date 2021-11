Wildau

In Wildau sind schon mehr als 1000 Unterschriften für ein Abwahlverfahren gegen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) gesammelt worden. Das gab die Bürgerinitiative für Demokratie und Transparenz Wildau gut eine Woche nach dem Start der Sammlung bekannt.

Bürgerinitiative sieht Abwahl-Forderung bestätigt

Die BI sieht sich in ihrer Forderung nach einem Wechsel an der Rathausspitze bestätigt. „Die Menschen in Wildau sind frustriert und unzufrieden“, teilte sie mit. Die Initiative ist zuversichtlich, dass sie die Mindestzahl von Unterschriften erreichen wird, die für ein Abwahlverfahren nötig ist. „Wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend in den verbleibenden Wochen fortsetzen wird.“

Die Unterschriftensammlung begann am 29. Oktober, bis zum 29. November müssen mindestens 2114 wahlberechtigt Wildauer unterschreiben, das ist ein Viertel der Wahlberechtigten. Wird die Zahl erreicht, muss ein Bürgerentscheid zur Abwahl der Bürgermeisterin stattfinden. Die Initiative will in den vier Wochen gut 2500 Unterschriften schaffen.

Christine Stüber-Errath: Zuspruch ist noch größer

Christine Stüber-Errath von der Initiative glaubt, dass der Zuspruch in der Stadt sogar noch größer ist, als es die bisherige Unterschriftenzahl ausdrückt. Es komme immer wieder vor, dass Wildauer nicht unterschreiben, weil sie Nachteile befürchten, wenn ihr Name in der Liste seht. So fürchten Eltern, dass sie keinen Kitaplatz bekommen, Unternehmer fürchten um Aufträge von der Stadt. „Das ist beschämend.“

Christine Stüber-Errath betont hingegen, dass außer der Wahlleiterin bei der Auszählung die Liste niemand zu Gesicht bekomme. „Unser Jurist ist immer dabei, wenn es um die Listen geht. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben“, sagt sie.

BI beklagt: Sammlung wurde behindert

Die Bürgerinitiative beklagt, dass sie bei der Sammlung behindert worden sei. So habe die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wiwo die BI an einem Markttag vom Meyer-Beck-Parkplatz verwiesen. Die Wiwo erlaube nicht, dass dort Unterschriften gesammelt werden.

Wiwo-Geschäftsführer Sven Schulze bestätigte das der MAZ. Er begründete das damit, dass die Wiwo sich neutral verhalten wolle. Bei der Bundestagswahl sei auch Parteien nicht gestattet worden, Wahlkampf auf Plätzen des Unternehmens zu machen. Eine Ausnahme werde bei den Sprechstunden der Bürgermeisterin auf dem Markt gemacht. „Da geht es nicht um Politik, außerdem kann ich der ersten Bürgerin der Stadt das nicht verwehren.“

Wiwo berichtet von Beschwerden über Unterschriftensammler

Der Wiwo-Chef widerspricht Gerüchten, Pförtner in Wohnhäusern würden Unterschriftendammlern den Zutritt verweigern. „Eine solche Anweisung gibt es nicht.“ Er berichtet, dass Mieter sich über aufdringliche Sammler in Hausfluren beschwert hätten.

Die BI berichtet hingegen von einem großen Zuspruch, Wildauer würden gegenüber den Unterschriftensammlern ihren Unmut darüber zum Ausdruck bringen, dass in Wildau nichts mehr passiere und sie sich nicht von der Bürgermeisterin vertreten fühlten.

BI veranstaltet Laternen-Umzug am 16. November

Am 16. November veranstaltet die BI einen Laternenumzug unter dem Motto „Wildau geht ein Licht auf“. Treffpunkt ist um 17 Uhr hinter dem Meyer-Beck-Parkplatz. Die Teilnehmer laufen durch Wildau, an dem Abend tagt im Volkshaus der Stadtrat.

Der Bürgermeisterin legt die BI erneut einen Rücktritt nahe. „Jetzt kann sie das noch erhobenen Hauptes tun. Wenn sie ihre Stadt liebt, muss sie jetzt zurücktreten“, sagt Christine Stüber-Errath. Der Stadtrat am 16. November ist nach ihrer Ansicht der richtige Zeitpunkt dafür. Die Initiative wirft Homuth vor, bestechlich zu sein und im Amt überfordert zu sein. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Bürgermeisterin wegen Bestechlichkeit war im Sommer nach anderthalb Jahren eingestellt worden. Homuth zahlte dafür 5500 Euro. Sie gab zu, einen Fehler gemacht zu haben, bestreitet aber, bestechlich gewesen zu sein. Sie zog eine positive Bilanz ihrer Amtszeit. Angela Homuth ist 2019 für acht Jahre zur Bürgermeisterin gewählt.

Von Frank Pawlowski