Wildau

Am 29. Oktober startet in Wildau die Unterschriftensammlung für das Abwahlbegehren gegen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD). Diesen Termin hat die Wildauer Bürgerinitiative BiW bekanntgegeben, die die Sammlung durchführt.

Binnen eines Monats müssen mindestens 2155 wahlberechtigte Wildauer unterschreiben. Die Bürgermeisterin ist damit aber noch nicht abgewählt. Mit den nötigen Unterschriften wird das eigentliche Abwahlverfahren in Gang gebracht. Über die Frage, ob sie aus dem Amt scheiden soll oder nicht, stimmen die Wildauer dann in einem Bürgerentscheid ab.

Helfer für Unterschriftensammlung sind willkommen

Christine Stüber-Errath von der Bürgerinitiative für Demokratie und Toleranz in Wildau sagte der MAZ, es hätten sich bereits mehr als 50 Helfer gemeldet, die Unterschriften sammeln wollen. Weitere Helfer seien willkommen. „Wir sind sehr froh, wenn sich noch Unterstützer melden“, sagte Christine Stüber-Errath, die in den 1970er Jahren Weltmeisterin und dreimalige Europameisterin im Eiskunstlauf war. Interessenten können über die Internetseite bi-wildau.de den Kontakt aufnehmen.

Die 64-Jährige ist Mitbegründerin der Bürgerinitiative. Sie betonte, das Abwahlbegehren richte sich nicht gegen die Bürgermeisterin als Person, sondern gegen ihre Amtsführung. „Dagegen muss man sich wenden, es kann einfach nicht so weitergehen. Wir finden, dass die Bürgermeisterin ihr Amt schlecht führt. Dadurch ist ein großer Schaden für Wildau entstanden, so ist die Kreditwürdigkeit unserer Stadt in Frage gestellt.“

BI: Ruf von Wildau ist beschädigt worden

Der Ruf der Stadt sei beschädigt worden. Die Initiative wirft ihr undurchsichtige Entscheidungen und die Verschwendung von Steuergeldern von. Die Bürgermeisterin wies die Vorwürfe bisher stets zurück. Die langwierigen Korruptionsermittlungen spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Verfahren gegen Angela Homuth wegen der Verdachts der Bestechlichkeit ist nach gut anderthalb Jahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden.

Nach Ansicht von Christine Stüber-Errath ist der Verdacht damit nicht ausgeräumt. Sie hatte Homuth wiederholt zum Rücktritt aufgefordert, weil sie den moralischen Maßstäben an das öffentliche Amt nicht gerecht werde.

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) im April 2021 auf einer Versammlung der Bürgerinitiative für Demokratie und Toleranz auf dem Marktplatz. Quelle: Frank Pawlowski

Mit dem Abwahlbegehren verfolgt die BI laut Christine Stüber-Errath aber ein weiteres Ziel. „Wir wollen den Bürgerwillen herausfinden und helfen, dass sich die Menschen mehr Gedanken über die Entwicklung ihrer Stadt machen.“ Die BI erhofft sich von der Unterschriftensammlung ein aussagekräftiges Stimmungsbild.

Fraktionschefs im Stadtrat zu Gast beim BI-Stammtisch

Die BI ist inzwischen mit Stadtpolitikern im Gespräch. Die vier Fraktionschefs von SPD, CDU/FDP, Linken und BfW/Grüne im Stadtrat kamen zum jüngsten Stammtisch der Initiative. Christine Stüber-Errath hatte sie eingeladen. „Wir haben das sehr begrüßt, dass sie da waren“, sagte sie. „Das ist ein Anfang gewesen, wir wollen den Austausch fortsetzen. Alle Fraktionschefs haben erklärt, dass sie daran interessiert sind.“ Linke und BfW/Grüne unterstützen das Abwahlbegehren.

Den BI-Stammtisch sieht sie als derzeit einzige Möglichkeit für einen Bürgerdialog in Wildau. Sie beklagt erneut, dass mit einigen Veröffentlichungen in sozialen Medien die ehrenamtliche Arbeit der Initiative diskreditiert werde. „Das ist nicht schön. Wir opfern alle viel Freizeit.“

Versteckte Studie auf Wildaus Internetseite

Auf der Internetseite der Bürgerinitiative ist eine ausführlicher Bericht über das Treffen mit den Fraktionschefs veröffentlicht worden. Er enthält auch einen Link, der auf der Wildauer Stadtseite zur Infrastrukturstudie für die Stadt führt. Auf der Stadtseite selbst steht die Studie versteckt in einem Untermenü. Sie ist praktisch nicht auffindbar, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss.

Für Christine Stüber-Errath ist das ein kleines Beispiel für die Intransparenz, die von der Initiative angeprangert wird.

Von Frank Pawlowski