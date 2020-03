Vorfall mit Rathaus-Vertretern bei städtischer Firma

Wildau

Das Verhältnis zwischen der Stadt Wildau und ihrer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Grund ist ein jüngster Vorfall am Wiwo-Sitz in der Friedrich-Engels-Straße in Wildau. Vertretern der Stadt, die alleiniger Eigentümer des kommunalen Unternehmens ist, wurde der Zutritt verwehrt.

„Ein provinzieller Ganovenstreich“

Wiwo-Anwalt Peter-Michael Diestel ist außer sich über das Vorgehen der Stadt. „Das ist ein provinzieller Ganovenstreich, der sich da abgespielt hat“, sagte er der MAZ. Laut Diestel standen morgens Rathausvertreter vor der Wiwo-Tür und forderten Zugang zu den Büros. Der Besuch sei erst am Vorabend angekündigt worden. Als Grund sei eine Überprüfung von Geschäftsunterlagen genannt worden. „Wir haben verhindert, dass wirtschaftliche Daten an Unberechtigte herausgegeben werden“, sagte Diestel.

Peter-Michael Diestel im Februar in der SVV Wildau. Der Ex-Minister und Bestseller-Autor vertritt die Wiwo als Rechtsanwalt in einer Auseinandersetzung mit der Stadt. Quelle: Frank Pawlowski

Er sprach von einer Durchsuchung, die nur der Aufsichtsrat der Wiwo anordnen könne. Einen solchen Beschluss gebe es aber nicht. „Das, was da versucht wurde, steht nur Ermittlungsbehörden zu“, sagte er. Diestel vermutet einen anderen Hintergrund der Aktion. „Die Bürgermeisterin will von sich und ihren Machenschaften ablenken“, sagte er. „Es geht nicht um Aufklärung, sondern um Rache.“

Ermittlungen gegen die Bürgermeisterin

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) und ihren Stellvertreter wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Es geht um ein Grundstücksgeschäft, das aber nicht zustande kam. Die Wiwo hatte sich geweigert, das Grundstück zu verkaufen, weil der Preis nach ihrer Ansicht weit unter Wert lag. Inzwischen stoppte der Stadtrat den Verkauf. Der mögliche Investor soll sich zu dem Zeitpunkt bereits zurückgezogen haben. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechung.

„Unglaublicher Vorgang“

Der Rechtsanwalt der Stadt Wildau, Lars-Jonas Schmidt, nannte es einen „unglaublichen Vorgang“, dass der Stadt als Gesellschafterin der Wiwo die Einsicht in Firmenunterlagen verwehrt wurde. „Es handelt sich um ihre eigene Gesellschaft, sie muss nicht um Erlaubnis bitten“. Laut Schmidt sollte Hinweisen zu möglichen Pflichtverstößen bei der Wiwo nachgegangen werden. Es ist von angeblichen Untreue-Vorwürfen die Rede. Einige Vorwürfe haben laut Schmidt eine „strafrechtliche Relevanz“.

Stadt und Wiwo im Clinch

Die Stadt und die Wiwo liegen seit Monaten miteinander im Clinch und verkehren inzwischen nur noch über Rechtsanwälte miteinander. Zuletzt geschah das im Wildauer Stadtrat bei einer Debatte über den Kita-Neubau am Hasenwäldchen. Im Zuge der Korruptionsermittlungen gegen die Bürgermeisterin war im Januar das Rathaus durchsucht worden. Angela Homuth begrüßt die Ermittlungen. Sie seien Garant dafür, dass der Sachverhalt „tatsächlich aufgeklärt“ und nicht zum „Spielball kommunalpolitischer Auseinandersetzungen“ gemacht werde, wie es in einer Erklärung vom Januar heißt.

Der Neuruppiner Oberstaatsanwalt Frank Winter sagte am Donnerstag der MAZ, die Ermittlungen gegen die Bürgermeisterin und ihren Stellvertreter dauerten an. Strafanzeigen wegen eines Untreue-Verdachts lägen derzeit aus Wildau nicht vor. Allerdings kümmert sich Neuruppin hauptsächlich um Korruptionsfälle, für Wildau sei ansonsten die Staatsanwaltschaft Cottbus zuständig. Für eine Auskunft war dort zunächst niemand erreichbar.

