Am Sonntag wird in Wildau über die Zukunft von Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) entschieden. Vor dem Abwahltermin widerspricht sie Vorwürfen ihrer Kritiker. In einem Punkt gibt sie zu, Fehler gemacht zu haben.

Frau Homuth, am Sonntag entscheiden die Wildauerinnen und Wildauer darüber, ob Sie weiter im Amt bleiben oder nicht. Wie fühlen Sie sich mit Blick auf den Termin?

Angela Homuth: Mir geht es gut, wirklich gut. Ich glaube, das sieht man auch.

Dabei trommelt die Bürgerinitiative seit Monaten für Ihre Abwahl. Belastet Sie das gar nicht?

Ich übe seit meinem Amtsbeginn, einen solchen Druck auszuhalten. Das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, die Unterschriften und die Demos gegen mich – natürlich belastet mich das. Es tut mir auch weh, wenn über mich gesagt wird, ich sei empathielos. Ich habe schließlich jahrelang als Pädagogin mit Kindern mit Behinderungen gearbeitet, da sind solche Vorwürfe nicht ohne. Ich bin ja auch bloß ein Mensch. Aber ich arbeite gern für den Ort und möchte das auch weiterhin tun. Ich fühle mich verpflichtet, sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus als auch den Wildauerinnen und Wildauern gegenüber, die hinter mir stehen.

In Wildau hängen inzwischen nicht nur die Plakate Ihrer Gegner, sondern auch welche von Ihrer Partei. Wäre es nicht schlauer gewesen, das Thema klein zu halten, damit möglichst wenig Menschen zur Abstimmung gehen?

Es gab ein Bürgerbegehren, die nötige Zahl an Unterschriften wurde erreicht. Das akzeptiere ich. Ich bin nicht diejenige, die sich im stillen Kämmerlein verkriecht, und ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht gekämpft hätte. Außerdem stehen viele Behauptungen im Raum, die ich nicht unwidersprochen stehen lassen kann. Daher die Entscheidung, aktiv damit umzugehen.

Bei vielen dieser Behauptungen steht nun Aussage gegen Aussage. Der Kern des Konfliktes scheint aber die fristlose Kündigung von Ex-Wiwo-Geschäftsführer Frank Kerber zu sein, der für viele in der Stadt eine prägende Figur war. Würden Sie in diesem Punkt heute anders handeln?

Sicherlich hätte ich manches zeitiger kommunizieren müssen. Aber gegen mich lief ein Ermittlungsverfahren. Ich durfte nicht reden. In Bezug auf Herrn Kerber betraf es auch Persönlichkeitsrechte, die man wahren musste. Ich konnte deshalb die Hintergründe nicht so transparent kommunizieren, wie viele Bürgerinnen und Bürger und auch ich es mir gewünscht hätten. So ist das in einem Strafprozess.

Homuth: Ich war zwei Jahre lang in erster Linie Krisenmanagerin

Die Bürgerinitiative macht sie für Stillstand in Wildau verantwortlich und wirft Ihnen mangelnde Kommunikation vor. Sehen Sie in dieser Hinsicht Fehler bei sich?

Nein. Es ist einiges geschafft worden, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir eine Pandemie haben. Ich war zwei Jahre lang in erster Linie Krisenmanagerin. Da leidet die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist einfach so.

Einer der zentralen Kritikpunkte der BI ist die Wahlparty, die ein Investor bezahlt hat, und die dann Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wurde. Wie bewerten Sie das in der Rückschau.

Kurz vor der Wahl ist mein Mann plötzlich verstorben. Ich war völlig unvorbereitet, mir war in diesem Moment egal, was da um mich herum passiert. Die Veranstaltung, um die es geht, fand eine Woche nach meinem Amtsantritt statt. Für mich war es keine Wahlparty, mir war nicht nach Feiern zumute. Ich habe mich für die Umstände in dieser Situation überhaupt nicht interessiert. Ich war dort, und das war es. Aber ja, es war ein Fehler, dass ich die Organisation damals aus der Hand gegeben habe.

Können Sie nachvollziehen, wenn Bürgerinnen und Bürger seither sagen, dass ein Beigeschmack zurückbleibt und dass sie das Vertrauen in Sie verloren haben?

Bei denjenigen, die etwas Schlechtes an mir suchen wollen, bleibt sicherlich etwas zurück. Ich habe aber auch viel Verständnis von Menschen erfahren, die mich darauf angesprochen haben und denen ich mich erklärt habe. Ich habe in meiner Amtsführung nicht viel falsch gemacht. Sicher, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Aber das nun einzig und allein daran aufzuhängen, finde ich schlimm.

Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen wurde das Verfahren eingestellt. Im Gegenzug haben sie eine Geldauflage von 5500 Euro bezahlt. Hätten Sie es doch auf eine Verhandlung ankommen lassen sollen, um die Bestechungsvorwürfe endgültig auszuräumen?

Nein. Ich wollte wieder in Ruhe und vernünftig arbeiten können. Hätte ich nicht gezahlt, hätte das Verfahren noch zwei, drei Jahre gedauert, es wäre heute noch nicht abgeschlossen. Dieser Schwebezustand wäre für mein Amt nicht gut gewesen.

So aber hat die Stadt gelitten, die vielen Auseinandersetzungen haben Spuren hinterlassen. Wie findet man unter diesen Voraussetzungen wieder zueinander?

Es gibt leider einen Bruch, ohne Frage. Und ich habe den Eindruck, hier geht es nur noch gegen mich. Ich soll weg, egal mit welcher Begründung.

Homuth: Vielleicht sollen alte Rechnungen beglichen werden

Was glauben Sie, weshalb?

Vielleicht sollen alte Rechnungen beglichen werden. Man darf nicht vergessen, dass etwa Die Linke bei den letzten beiden Wahlen viel verloren hat: den Bürgermeisterposten und die Mehrheiten in der SVV. Sie sind jetzt in der Opposition.

Linke, Grüne und BI werfen Ihnen vor, den „Wildauer Weg“ des allgemeinen Konsens verlassen zu haben. Sie würden mit der Mehrheit aus SPD, CDU und FDP Entscheidungen durchpeitschen und nicht mehr mit der Opposition sprechen.

Den sogenannten Wildauer Weg gibt es seit 2002 nicht mehr. Er wurde bereits unter meinem Vorgänger beendet. Ich bin nach wie vor gesprächsbereit. Nur mit mir will man nicht reden. Auch die BI lehnt das ab. Ich weiß nicht, warum sie einen solchen Krieg gegen mich führt.

Haben Sie eine Vermutung?

Ich bin SPD-Kandidatin und ich habe zu Beginn meiner Amtszeit gesagt: So lange ich Bürgermeisterin bin, wird es keine neuen Bebauungspläne geben. Das hat Investoren enttäuscht.

Homuth: Wildau verkraftet kein unkontrolliertes Wachstum

Warum sind Sie in diesem Punkt kompromisslos?

Weil Wildau ein unkontrolliertes Wachstum nicht verkraftet. Wir werden schon durch Verdichtung innerhalb kurzer Zeit auf 13.500 Einwohner anwachsen. Ob Verkehr, Kitas oder Schulen: Wo sollen diese ganzen Einwohner perspektivisch hin? Ich bin nicht grundsätzlich gegen Bebauung, aber doch bitte so, dass wir alle gut damit leben können.

