Wildau

Die Wasserbüffel sind zurück auf den Dahmewiesen in Wildau. Die Büffel-Damen Lina, Lena und Madonna wurden am Donnerstag auf die Wiesen gelassen, sie kamen aus dem Winterquartier in Storkow.

Zwischen Mai und Oktober helfen die Büffel bei der Landschaftspflege auf den Wiesen entlang der Dahme. Trotz der großen Hörner braucht man keine Angst vor den sanftmütigen Tieren zu haben. Michael Kurz der Storkower Burgbüffel GbR erzählt: „Selbst Kraniche sind häufig auf ihrer Weide und in ihrem Unterstand im Winterquartier zu sehen.“

Projekt der BADC

Die Beweidung ist ein Projekt der Flughafenumfeldgesellschaft BADC. Es wird mit Geldern finanziert, die Investoren als Ausgleich für Eingriffe in die Natur einzahlen. Die BADC steuert diese Projekte im Flughafenumfeld, so dass die Kompensation in der Region verbleibt.

In Wildau sind die Wasserbüffel seit 2017 als Landschaftspfleger im Einsatz. Sie fressen Schilf und Gras, schaffen so Platz für andere Pflanzen und Tiere. Anders lässt sich die Fläche kaum bewirtschaften, schwere Technik versinkt im Boden. Die Büffel sind zwischen Mai und Oktober in Wildau.

Vertrag bis 2022

Einst wurde vereinbart, dass sie für fünf Jahre bis 2022 auf den Dahmewiesen weiden können. BADC-Chefin Antje Gierschick würde ihr Engagement gerne verlängern und hofft, dass die Büffel langfristig in Wildau bleiben können. Der Wildauer Stadtrat wird darüber entscheiden. Die Tiere haben die Erwartungen bisher jedenfalls erfüllt. Die Dahmewiesen hätten sich zu „artenreichen Feuchtwiesen entwickelt“, sagte Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD). Neuer Schirmherr des Projekts ist der frühere Präsident der Technischen Hochschule Wildau, László Ungvári. Er war am Donnerstag bei der Ankunft der Tiere ebenfalls vor Ort.

Die Büffel sind inzwischen eine kleine Wildauer Attraktion, sie ziehen Schaulustige an.

Von Frank Pawlowski