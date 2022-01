Wildau

Die Bürgerinitiative für Demokratie und Transparenz in Wildau hat zur Teilnahme an der Sondersitzung der Stadtverordneten am 1. Februar aufgerufen, auf der das Abwahlverfahren gegen Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) beschlossen werden soll. Die Besucherzahl ist wegen der Corona-Auflagen allerdings begrenzt.

Nur maximal 20 Besucher zur SVV zugelassen

Das hat das Rathaus auf eine MAZ-Anfrage mitgeteilt. Demnach sind zu der öffentlichen Sitzung nur 20 Besucher zugelassen. Außerdem gilt die 3-G-Regel bei der SVV. Zutritt hat nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Wildauer können die Sitzung nicht online verfolgen, wie das etwa im Nachbarort Zeuthen üblich ist. Eine Liveübertragung aus der Wildauer SVV gibt es nicht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sonder-SVV wurde einberufen, nachdem ein von der BI initiiertes Bürgerbegehren für die Abwahl der Bürgermeisterin erfolgreich war. 2.788 Unterschriften wurden dafür gesammelt, 2.534 davon waren gültig, wie die Wahlleiterin feststellte. Das sind 315 Stimmen mehr, als nötig gewesen wären. Amtlich ist das Bürgerbegehren erst, wenn die Stadtverordneten das Ergebnis bestätigen. So sieht es die Brandenburger Kommunalwahlgesetz vor.

Beschlüsse zum Bürgerbegehren und zum Bürgerentscheid

Bei der Sonder-SVV stehen zwei Anträge zur Abstimmung. Im ersten Beschluss wird das Zustandekommen des Bürgerbegehrens festgestellt, im zweiten wird der Termin bestimmt, an dem die Wildauer über die Abwahl der Bürgermeisterin abstimmen sollen. Der Bürgerentscheid soll am 3. April stattfinden.

Die Bürgerinitiative erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die Wildauer die Chance für einen Neustart wahrnehmen. Auch eine Briefwahl werde möglich sein. Beim Bürgerbegehren hätten sich Wildauer aus allen Stadtteilen, Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten für die Abwahl ausgesprochen. Es sei ein Bürgerdialog in Gang gebracht worden.

Beschwerden zur Unterschriftensammlung

Zum Bürgerbegehren gibt es drei Beschwerden über das Vorgehen bei der Unterschriftensammlung, auf die in einer Beschlussvorlage zur Sonder-SVV hingewiesen wird. Sie tauchten nachträglich auf. Laut Wahlleiterin Simone Hein sind bei ihr und ihrer Stellvertreterin während der Unterschriftensammlung und der sechswöchigen Prüfung keine Beschwerden eingegangen.

In einer Mail an SVV-Vorsitzenden Ronny Richter zweifelt ein Wildauer die Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens an, weil die Unterschriften mit falschen Behauptungen gesammelt worden seien. Es ging konkret um den Vorwurf, die Bürgermeisterin sei bestechlich. In einem weiteren Schreiben kritisiert ein Wildauer eine „Drückerkolonnen-Mentalität“, mehrere Bekannte von ihm hätten sich unter Druck gesetzt gefühlt. In der dritten Beschwerde schildert ein Wildauer eine „unmögliche Art und Weise der Ansprache“ an einem Info-Stand.

Die drei Schreiben sind mit den Sitzungsunterlagen für die SVV am 1. Februar im Bürgerinformationssystem auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht worden.

Von Frank Pawlowski