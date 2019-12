Über Brandgeruch in der Nachbarwohnung alarmierte ein Mann am 1. Weihnachtsfeiertag die Feuerwehr in Wildau. Die rückte mit einem Großaufgebot an und stieg über den Balkon in die Wohnung im ersten Obergeschoss ein, weil niemand öffnete. Im Wohnzimmer stand ein Weihnachtskranz in Flammen. Der Brand war rasch gelöscht.