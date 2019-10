So laufen die Bauarbeiten an der Grundschule

Wildau

Die Wildauer Grundschule wächst, bevor sie zwischenzeitlich kleiner wird, um am Ende viel größer zu sein als jetzt. Auf dem Campus an der Fichtestraße ist die erste Phase gerade im Gange. Der Modulbau vor dem großen Schulgebäude sieht von außen schon wie fertig aus. Noch müssen sich die Schulkinder aber etwas gedulden.

Die Rektorin der Wildauer Grundschule, Susann Blischke. Quelle: Frank Pawlowski

Denn drinnen wird weiter fleißig gewerkelt. „Der Innenausbau geht super voran“, berichtet Rektorin Susann Blischke. Der Neubau wird das neue Haus 3 der Schule sein. Hier enstehen elf Klassenräume. Zunächst wird der zusätzliche Platz helfen, Engpässe in den beiden anderen Häusern zu beseitigen, wie Susann Blischke sagte. Aber der Anbau ist vor allem von strategischer Bedeutung.

Vorbereitung für Erweiterung

Die Schule und die Stadt Wildau wappnen sich damit für die anstehende Erweiterung, die 2021 beginnen soll. Das Hortgebäude wird ausgebaut, die Kita abgerissen. Eine neue Turnhalle wird errichtet. Die Grundschule wird zur Baustelle. Der Schulbetrieb findet dann im Hauptgebäude und im jetzigen Anbau statt. Das ist die zweite Phase, denn während der Bauzeit wird es auf dem Campus erst einmal enger werden.

Belegung zum neuen Schuljahr

Welche Klassen ins Haus 3 einziehen werden, wird gerade besprochen. Die Belegung soll laut Susann Blischke zum neuen Schuljahr 2020/21 erfolgen. Bis dahin sollen die Räume aber schon genutzt werden. In der Grundschule lernen derzeit 435 Mädchen und Jungen. Die Stadt geht davon aus, dass die Zahl weiter ansteigen wird. Im kommenden Jahr soll es wieder eine Vierzügigkeit geben.

Das abgesperrte Hasenwäldchen. Der belastete Boden wurde ausgehoben, muss aber noch abtransportiert werden. Auf dem Grundstück dafür wird die neue Kita Wirbelwind gebaut. Quelle: Frank Pawlowski

In der jüngsten Wildauer Stadtverordnetenversammlung wurde der Bebauungsplan zur Schulerweiterung und zum Sporthallenbau gebilligt, gleichzeitig wurde die Offenlegung beschlossen. Ein weiteres großes kommunales Bauvorhaben hängt unmittelbar zusammen. Denn der Abriss der Kita Wirbelwind neben der Grundschule kann erst erfolgen, wenn die neue Kita steht.

Kita-Neubau verzögerte sich

Der Neubau der Kita Wirbelwind an der Ftreiheitstraße verzögerte sich, weil im benachbarten Hasenwäldchen Altlasten im Boden entdeckt wurden. Das Kita-Grundstück ist zwar nicht direkt betroffen, trotzdem hatten sich die Stadtverordneten für eine gründliche Bodensanierung im Hasenwäldchen entschieden. Laut Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) liegt der Bodenaushub bereit zum Abtransport. Allerdings ist für den größten teil noch unklar, wo er entsorgt werden kann.

Stadt wartet auf Deponie-Zuweisung

„Die Sonderabfallgesellschaft weist uns die Deponie zu. Wir können selbst nicht tätig werden“, sagte Angela Homuth. Das Hasenwäldchen soll neu bepflanzt werden. Laut der Bürgermeisterin können die Bauarbeiten für die Kita unabhängig davon durchgeführt werden. Der Bauantrag liegt vor, die Auftragsvergabe für den Rohbau sei bereits erfolgt. Im Januar könnten die Bauarbeiten beginnen.

Neue Kita mit 250 Plätzen

Die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft baut die neue Kita Wirbelwind. Sie soll mit 250 Plätzen doppelt so groß werden wie die bestehende Einrichtung. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten in diesem Jahr beginnen, die Fertigstellung war für 2020 vorgesehen. Mit der größeren Platzkapazität will sich Wildau wie bei der Schulerweiterung auf den erwarteten weiteren Zuzug vorbereiten.

Von Frank Pawlowski