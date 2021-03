Wildau

Eigentlich hätte die Eröffnung der Wildauer Wissenschaftswoche das Festjahr zum 30. Geburtstag der Technischen Hochschule einleiten sollen. Statt aber sich im Hörsaal auf dem Campus der TH zu begegnen und bei einem kleinen Empfang miteinander anzustoßen, treffen sich am zeitigen Montagnachmittag rund 60 Teilnehmer im virtuellen Veranstaltungsraum. TH-Präsidentin Ulrike Tippe verweist vom Schreibtisch aus auf das Motto der nunmehr 10. Wissenschaftswoche – „Forschen.Anwenden.Begreifen. – 30 Jahre TH Wildau“. Sie schürt noch einmal Neugier auf den Eröffnungsvortrag von Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut (RKI), mit dem die TH künftig intensiver zusammenarbeiten wird. Und sie berichtet, dass sie gerade mit Verantwortlichen des Desy in Zeuthen gesprochen habe: „In der strategischen Kooperation wird das Thema Künstliche Intelligenz eine zunehmende Rolle spielen.“

Beliebte Fachveranstaltungen

Kurz freut sie sich noch, dass es für die bis Freitag geplanten digitalen Fachveranstaltungen der Wissenschaftswoche bereits mehr als 900 Anmeldungen gibt, da muss sie sich schon verabschieden, ein Gespräch mit dem Ministerium steht für sie an.

Klaus-Martin Melzer, TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer, übernimmt und taucht ein in die bald 30-jährige Geschichte der Hochschulstandorts in Wildau. Beginnend mit der ab dem späten 19. Jahrhundert aufgebauten Lokomotivfabrik, in deren Bauten sich die TH seit einigen Jahren teilweise befindet, über die Betriebsfachschule für Lokomotiv- und Waggonbau und die Ingenieurschule für Maschinenbau bis zur Gründung der TH am 22. Oktober 1991. Er reflektiert, dass beispielsweise seit 2000 rund 850 Projekte an der TH angeschoben wurden. Eine beeindruckende Bilanz kann er vorzeigen.

Experte des RKI hielt Eröffnungsvortrag

Einige der aktuell an der TH laufenden Projekte werden übrigens in einer virtuellen Posterausstellung im Rahmen der Wissenschaftswoche vorgestellt. Noch bis Freitag gibt es Fachvorträge und Konferenzen zu Künstlicher Intelligenz, Energie, Biosensoren oder Mobilität. Letzteres prägt auch den an Melzers Ausführungen anschließenden Eröffnungsvortrag von Dirk Brockmann, Physiker und Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin und am RKI. Anschaulich erläutert er „Eine transdisziplinäre Perspektive auf die Covid-19-Pandemie — Modellierung, Mobilität und digitale Epidemiologie“. Er zeigt Ausbreitungsmodelle, spricht über die Idee der „effektiven Distanz“, bei der es nicht mehr um reale Entfernungen, sondern um die Menge der Bewegung zwischen den Orten geht. „Das Futter für das Virus sind die Kontakte“, betont der viel gefragte Fachmann.

Am Ende sagt er noch, dass insbesondere in Deutschland „mehr gelebte Interdisziplinarität“ wichtig sei. Gerade im akademischen Bereich fehle ihm das grenzenlose, oder, wie er sagt, „disziplinlose“ Denken. In Wildau spüre er das aber. „Das gefällt mir.“

