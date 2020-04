Streit mit der Wiwo: Geschäftsführer Frank Kerber geht auf die Stadt Wildau zu

Wildau

Nachdem der Streit zwischen der Stadt Wildau und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiwo zuletzt eskaliert war, lenkt Wiwo-Geschäftsführer Frank Kerber nun offenbar ein. Bei einer Sondersitzung der Stadtverordneten am Donnerstag bot er eine schnelle Einigung im Streit um den gestoppten Kita-Neubau im Hasenwäldchen an. „Wir beharren nicht auf unseren Vorschlag“, sagte Kerber. Die Wiwo sei bereit, die von der Stadt unterbreiteten Vorschläge mitzutragen.

Seit Wochen wird um eine Lösung für den zügigen Weiterbau der neuen Kita gerungen. Die Stadt hatte den Bau im Februar gestoppt – mit der Begründung, die Wiwo habe die Bauleistungen für das Zehn-Millionen-Projekt nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben und damit gegen das Vergaberecht verstoßen. Konkret geht es um die Frage, ob die Wiwo als Tochtergesellschaft der Stadt ein öffentlicher Auftraggeber ist oder nicht.

Ärger um Vergaberichtlinien

Nach Auffassung der Stadtverwaltung kann die Wiwo nicht als privater Bauherr agieren, sondern ist dazu verpflichtet, alle Leistungen im Zusammenhang mit dem Kita-Neubau EU-weit auszuschreiben. Die Wiwo, die von der Stadt mit dem Vorhaben beauftragt wurde, hat eine andere Rechtsauffassung. De facto versteht sich die Wohnungsbaugesellschaft als privater Generalübernehmer, der den Bau für die Stadt koordiniert und sämtliche Bau- und Planungsleistungen an Subunternehmer übergibt.

Warum die Stadt den Kita-Bau so überraschend stoppte, ist unklar. Insidern zufolge sollen die Verantwortlichen von Anfang darüber informiert gewesen sein, dass die Wiwo die Leistungen nicht öffentlich ausgeschrieben hatte.

Stadt soll in drei Wochen Lösungsvorschlag präsentieren

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) widerspricht: „Ich habe mich an Recht und Gesetz zu halten und das, was für uns als Stadtverwaltung gilt, gilt für eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt genauso“, sagte sie. Gleichzeitig kündigte Homuth an: „Wenn wir in Sachen Kita zu keiner Lösung mit der Wiwo kommen, werden wir es uns als Stadt vorbehalten, die Bauleistungen auszuschreiben.“ Das Geld ist bereits in den Haushalt eingestellt.

Die Stadtverordneten forderten Homuth am Donnerstag dazu auf, in spätestens drei Wochen eine Lösung im Wiwo-Streit zu präsentieren. Der Rechtsstreit müsse sofort aufhören, mahnte Linken-Fraktionschef Heinz Hillebrand. Mehr als 13.000 Euro Anwaltskosten hat die Stadt Wildau wegen des Streits bereits ausgegeben. Bei der Wiwo belaufen sich die Kosten auf fast 22.000 Euro. „Wenn das so weitergeht, reden wir bald von sechsstelligen Summen und das in Coronazeiten“, so Hillebrand.

Homuth : „Verhältnis bereits seit Jahren angespannt“

Nicht nur wegen des Kita-Neubaus ist das Verhältnis zwischen Wiwo und der Stadt zerrüttet. Wiwo-Chef Kerber steht kurz vor dem Rauswurf. Nach MAZ-Informationen war Kerbers Kündigung auch Thema in der Aufsichtsratssitzung am Freitag. „Zu Personalien gebe ich grundsätzlich keine Auskunft“, sagte Homuth auf MAZ-Nachfrage.

Gleichzeitig gab sie zu, dass das Verhältnis zwischen der Stadt und der Wiwo-Geschäftsführung seit Jahren angespannt sei. Angeblich habe es schon unter dem Ex-Bürgermeister Uwe Mahlich (Linke) Streit aufgrund unterschiedlicher Rechtsauffassungen gegeben, so Homuth. „Das hat über Jahre geschliffen. Als Bürgermeisterin werde ich das nicht mehr hinnehmen“, sagte die SPD-Politikerin.

Frank Kerber ist seit 18 Jahren Chef der Wiwo

Insider vermuten, dass Kerber wegen des geplatzten Grundstücksverkaufs in der Friedrich-Engels-Straße gehen muss. Er soll sich geweigert haben, das Grundstück zu den vorgegebenen Bedingungen zu verkaufen. Kerber selbst darf sich nach eigenen Angaben nicht zu den Vorgängen äußern.

Er ist seit 18 Jahren Chef der Wiwo. Dass Kerber gehen muss, gilt als sicher. Ein entsprechender Antrag von Teilen der Linke, Bürger für Wildau und Grünen, wonach Stadtverordnete bei Personalentscheidungen bei der Wiwo ein Mitspracherecht haben, wurde am Donnerstag abgelehnt. Kerber-Befürworter hoffen nun auf eine einvernehmliche Lösung zwischen Kerber und der Stadtverwaltung. Unterdessen dauern die Ermittlungen gegen Homuth und ihren Stellvertreter wegen Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Grundstücksverkauf weiter an.

