Wildau

Schon vor dem Start ist dieses Sommerprogramm ein Erfolg. Die Nachfrage beim Publikum ist groß, die Macher haben wohl einen Nerv getroffen. Die Wildauer Wohnungsgenossenschaft lädt ihre Mieter zu Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung ein. Am 3. August geht es los.

Stündlich zum Café 21

Vom Meyer-Beck-Parkplatz an der Fichtestraße geht es ab 10 Uhr stündlich mit dem Bus auf das alte Wildauer Werksgelände, wo in den zurückliegenden Jahren so viel Neues entstanden ist. Die Besucher können sich alles anschauen. Außerdem haben sie die Gelegenheit, im neuen Café 21 einzukehren. Es befindet sich in der früheren Maschinenbau-Halle 21 und ist gerade eröffnet worden.

Vorstand Carsten Kröning von der Genossenschaft glaubt, dass das besonders die Älteren ansprechen wird, die einmal im Werk gearbeitet haben. Aber auch sonst sei es für Senioren eine Möglichkeit, mal wieder die Stadt zu erkunden. „Viele können oder wollen das alleine nicht mehr“, sagt er.

Einen regelrechten Ansturm gibt es beim Ausflug zum BER-Flughafen in Schönefeld, der am 17. August stattfindet. Die Genossenschaft musste schon einen großen Bus mieten, weil es binnen weniger Tage so viele Anmeldungen gab. Geplant war eine Fahrt im Kleinbus. Ein Rundgang durch den Flughafen und ein Besuch der Aussichtsplattform stehen auf dem Programm. Anschließend machen die Wildauer noch einen kurzen Abstecher zur Tesla-Baustelle in Grünheide. Der wurde nachträglich aufgenommen. „Wenn wir den Bus schon mal haben, können wir ihn dafür nutzen“, sagt Carsten Kröning.

Sommerfest mit Defa-Film

Zum Abschluss der genossenschaftlichen Ferienspiele für Mieter gibt es am 22. August ein Sommerfest auf dem Finkenschlag hinter Rewe mit Musik und kulinarischer Versorgung. Abends wird der Defa-Film „Und nächstes Jahr am Balaton“ gezeigt. Auf derartige Angebote legt man bei der Genossenschaft viel Wert. So wurde vor zwei Jahren ein Shuttle für betagte Mieter zum A 10-Center eingerichtet, damit sie dort in Ruhe einkaufen können. „Der Zusammenhalt ist wichtig, als Genossenschaft geht es uns immer auch ums Soziale“, sagt Kröning.

Baulich geht man ebenfalls neue Wege. So wurden Dächer von zwei Wohnhäusern komplett mit Solarmodulen bestückt, weitere Dächer sollen folgen. Laut Kröning können Mieter so bis zu 18 Prozent der jährlichen Stromkosten sparen.

Von Frank Pawlowski