Zahlreiche Gäste bei 70-Jahr-Feier von Fotoclub

Wildau

Der Fotoclub Schwarz-Weiß hatte am Freitag und Samstag in die Bibliothek der Technischen Fachhochschule Wildau eingeladen und feierte gemeinsam mit zahlreichen Gästen 70 Jahre gemeinschaftliche Fotografie in Wildau.

Der Vereinsvorsitzender Detlef Edler, warf aber die Frage in den Raum: „Warum tut sich so ein kleiner Verein mit 25 Mitgliedern an, diese Jubiläumsveranstaltung auf die Beine zu stellen?“ Mit der Veranstaltung möchte sich der Fotoclub bei allen bedanken, wo er Unterstützung und Rückhalt erfährt, besonders auch bei der Stadt Wildau. Natürlich sei solch eine Mammutausstellung und das Rahmenprogramm auch ein Akt der Selbstbestätigung. „Wir wissen nicht, ob und wann wir wieder einmal die Gelegenheit haben, unser fotografisches Schaffen so komplex an einer Stelle zu präsentieren. Mit der Bibliothek haben wir eine einzigartige Location, die uns das ermöglicht“, so Edler

Landrat: Habe Hochachtung vor der Vereinsbiografie

„Ich habe Hochachtung vor so einer Vereinsbiografie“ sagte Landrat Stephan Loge ( SPD). Er habe in Sachen Fotografie och etwas zu lernen. Nach seinen frühen Versuchen mit der „Pouva Start“ habe er es gelassen, gab es doch im Freundeskreis welche, die es besser konnten. Hinzu komme: „Wer sich die Ausstellung verinnerlicht, kann viel über die Geschichte Wildaus erfahren“, so Loge.

„70 Jahre, so alt sind wir noch nicht mal, aber der Fotoclub hat uns geprägt. Die Fotografen haben für mich einen besonderen Blick, sie haben uns und unsere Stadt gut fotografiert, danke dafür“, sagte Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD).

„Fotografie ist eine Art der Kommunikation und bringt Menschen zusammen“, sagt Thomas Holdhaus, der nicht nur die Vernissage moderierte, sondern auch gleich noch mit den Besuchern übte, wie man ein Gruppenfoto macht, bei dem keiner wegguckt.

„Clarissa Zockovic“ hatte im Kulturprogramm mehr Bock auf Schwarz-Weiß, als auf einen bunten Abend in ihrer Seniorenresidenz und brachte mit ihren Geschichten die Besucher zum Lachen, geführt von Puppenspielerin Nicole Weißbrodt. Und die Häppchen zum Jubiläumsempfang waren übrigens auch schwarz-weiß.

Von Gerlinde Irmscher