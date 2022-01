Wildau

Ein Toyota und ein Mercedes stießen am Mittwochnachmittag in der Friedrich-Engels-Straße in Wildau zusammen. Bei einem Gesamtschaden von rund 6.000 Euro musste ein Auto abgeschleppt werden.

Abends ereignete sich in der Chausseestraße ein weiterer Unfall. Ein Pkw wollte einem Transporter ausweichen und stieß gegen eine Laterne. Der Transporter entfernte sich vom Unfallort. Der Autofahrer hatte laut einem Test 0,97 Promille intus. Sein Fahrzeug wurde geborgen. Der Schaden: rund 2.500 Euro.

Von MAZonline