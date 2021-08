Wildau

Zwei Unfälle im Tunnel der Bergstraße in Wildau gab es am Montag: Zunächst war ein Kleintransporter gegen die Tunnelwand geprallt. Dessen Fahrer beging Unfallflucht. Nahezu zeitgleich war ein Skoda auf den vor ihm bremsenden VW aufgefahren. Dessen Fahrerin (25) wurde leicht verletzt. Ein Auto wurde abgeschleppt. Die Schäden an der Brücke wurden mit mindestens 1.000 Euro beziffert.

