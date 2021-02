Wildau

Längst laufen an der TH Wildau die Vorbereitungen für den alljährlichen Hochschulinformationstag, der diesmal am 29. Mai stattfinden soll. Im vergangenen Jahr war das eine rein digitale Veranstaltung; wie der kurz als „HIT“ bezeichnete Tag nun im Mai organisiert wird, darüber informiert die MAZ rechtzeitig. Denn jener Tag ist nicht nur für Studieninteressierte relevant, auch Eltern von Schulabgängern erhalten viele Ratschläge, wie sie ihre Kinder beim Einstieg ins Studium unterstützen können.

Hochschulporträts und Fragerunde

Schon jetzt gibt es erste Online-Veranstaltungen, um eben insbesondere Eltern zu informieren. So ist am 17. Februar ein digitaler Elternabend geplant, den die TH Wildau gemeinsam mit der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde durchführen wird. Viadrina und TH betreiben gemeinsam eine Präsenzstelle in Fürstenwalde, die den Abend zusammen mit den drei Hochschulen gestalten wird. Diese werden kurz vorgestellt, dann geht es um Themen wie Unterstützung bei der Studienwahl oder Finanzierung eines Studiums. Die Referenten beantworten dann gerne auch Fragen. Die Veranstaltung startet um 18.30 Uhr. Interessenten werden vorab um Anmeldung per E-Mail an praesenzstelle-fuerstenwalde@europa-uni.de gebeten.

Die Hochschulpräsenzstellen sind mit dabei

Eine ähnliche Veranstaltung ist am 25. Februar geplant, dann in Kooperation mit der von TH Wildau und FH Potsdam betriebenen Präsenzstelle in Luckenwalde. Um 19 Uhr geht es los, zunächst gibt es kurze Vorstellungen der drei an dem Abend beteiligten Hochschulen, neben der TH Wildau und der FH Potsdam ist dann noch die Universität Potsdam mit dabei. Auch diese Veranstaltung richtet sich vor allem an Eltern, die sich über Studienmöglichkeiten für ihre Kinder in Brandenburg informieren möchten. Interessierte können sich direkt in das Webex-Meeting einwählen, mehr dazu unter www.th-wildau.de.

Über das Studiennetzwerk Brandenburg sind in der nächsten Zeit zahlreiche weitere Online-Infoveranstaltungen geplant für jugendliche Studieninteressierte, mehr dazu unter: www.netzwerk-studienorientierung.de.

Von Karen Grunow