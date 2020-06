Digitaler Hochschulinformationstag

Wildau

Vieles von dem Programm für den digitalen Hochschulinformationstag der Technischen Hochschule Wildau am kommenden Samstag steht bereits, und es ist umfangreich: Von 10 bis 15 Uhr gibt es Live-Beratungen zu den Studienangeboten und zu Vorbereitungsmöglichkeiten an der TH Wildau, überdies können Interessierte an Wissenstests in Mathematik oder Physik teilnehmen.

Außerdem starten zu bestimmten Uhrzeiten Webinare einzelner Studiengänge, auch Live-Beratungen werden durch Professoren und Dozenten, oft unterstützt von Studierenden, angeboten. Der Zugang ist unkompliziert: Einfach über www.th-wildau.de/hit auf den jeweiligen Programmpunkt klicken und dem dann freigeschalteten Link folgen, schon ist man drin im virtuellen Seminarraum, kann Fragen stellen oder auch einfach nur zusehen. Besondere technische Voraussetzungen braucht es nicht. Wer da unsicher ist, kann sich aber im Vorfeld über die Homepage genauer informieren, wie der digitale „HIT“, wie der Hochschulinformationstag kurz heißt, vonstatten gehen wird.

Auch Eltern können sich informieren

Ab 10.30 Uhr finden außerdem stündlich Campus-Touren statt, bei denen Studenten die Hochschule aus ihrer Perspektive vorstellen. Sogar ins Wohnheim dürfen die Online-Besucher dann mal schauen, was übrigens an einem regulären „HIT“ direkt vor Ort gar nicht möglich wäre. Um 10.30 Uhr startet auch das Webinar „Sans Souci – Studieren ohne Sorgen“ vom Studentenwerk Potsdam, wo über Bafög und eben Wohnheimplätze informiert wird. Wie ein Studium finanziert werden kann und wie Eltern ihren Kindern beim Start ins Studium helfen können, wird von den Studienberatern der TH ebenfalls mehrmals an dem Tag thematisiert. Auch internationale Studierende finden hilfreiche Informationen, ebenso Berufstätige mit und ohne Abitur, die parallel zum Job oder stattdessen studieren möchten. Die Hochschulbibliothek bietet Live-Rundgänge, der Familienservice zeigt, wie sich Studium und Familie vereinbaren lassen. Einzelne Forschungsgruppen, etwa die der Luftfahrttechnik, werden präsentiert, außerdem bietet der digitale „HIT“ immer wieder Einblicke in Labore.

Von Karen Grunow