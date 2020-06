Wildau/ Schönefeld

Im Gewerbepark in Wildau kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein Volkswagen kollidierte mit einer Fahrradfahrerin. Die 47-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die eine medizinische Versorgung im Krankenhaus erforderten. Die Sachschäden wurden auf 1000 Euro geschätzt. Auch in Schönefeld krachte es zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine rote Ampel wurde am Dienstagmorgen an der Ecke der Gartenstraße zum Seegraben ignoriert, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 35-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Von MAZonline