Wildauer Erzieherin verabschiedet sich nach 38 Jahren in den Ruhestand

Wildau

Sie kann singen, tanzen, lachen, basteln, trösten und manchmal auch ein wenig schimpfen. Doch keines kann die Erzieherin Angela Schufft ganz sicher nicht, unerkannt durch Wildau gehen. Über Jahrzehnte hat sie mit Kindern „Bald nun ist Weihnachtszeit“ gesungen oder hat ihnen erklärt, warum die Bäume Wurzeln haben.

Abschiedstränen mühsam unterdrückt

38 Jahre arbeitete sie in der Kita „Am Markt“, hat diese Einrichtung von 1993 bis 2014 geleitet, ehe sie sich Ende dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet.

„Leicht fällt mir das nicht. All meine Kinder werden mir schon fehlen“, bekennt Angela Schufft, während sie die Abschiedstränen nur mühsam unterdrückt. Aber irgendwann müsse Schluss sein. Daher dichteten die Kinder ihrer letzten Gruppe, die sie vor ein paar Monaten in die Schule verabschiedete, gemeinsam mit ihren Eltern den Udo-Jürgens-Song „Mit 66 fängt das Leben an“ kurzerhand in „mit 63“ um und sangen es ihr bei der Weihnachtsfeier zum Abschied. Sichtlich gerührt hörte Angela Schufft zu und nahm Richard, Duncan, Ruben, Mia, Charlotte und all die anderen Kinder bei der Feier noch einmal in den Arm. Mit dabei waren auch David Bauer und seine Tochter Mia. Beide hat sie vom zweiten Lebensjahr an bis zum Schulanfang begleitet. „Als Kind war der David so ein ‚ Hans Dampf in allen Gassen‘“, erinnert sich Angela Schufft lachend.

Erst Zootechnikerin gelernt

„Diese Kita ist mein Leben“. Und wer die 63-Jährige kennt, weiß, dass dies wahrlich keine Floskel ist. Sie begann hier 1981 als Erziehungshelferin, nachdem sie nach der Schule erst Zootechnikerin lernen musste, obwohl sie eigentlich schon immer mit Kindern arbeiten wollte.

Als sich in der Wendezeit die Möglichkeit eröffnete, die Ausbildung zur Erzieherin nachzuholen, ergriff sie die Chance, sodass ihr bereits 1993 die Leitung der damals kleinen Kita mit „nur“ 80 Mädchen und Jungen übertragen wurde. Aktuell sind es 257. „Die einst für unsere Kita so prägende familiäre Atmosphäre geht damit natürlich verloren“, sagt sie ein wenig bedauernd. Aber in der neuen, gruppenübergreifenden Arbeit sieht sie auch Vorteile, weil die Kinder unterschiedlicher Altersgruppen viel mit- und voneinander lernen.

Bitterster Moment ihres Berufslebens : Der Kita-Brand 2001

Für immer unvergesslich ist ihr aber auch der bitterste Moment ihres Berufslebens. Es war der 6. Januar 2001, als sie vor „ihrer“ fast abgebrannten Kita stand, die bis heute unbekannte Täter in Brand gesteckt hatten.

„Die verqualmten Räume, die zerstörte Treppe ins Oberschoss, die verkohlten Teddys und Puppen - es war furchtbar“. Umso schöner aber war, dass es in einem meisterhaften Zusammenwirken zwischen der einstigen Gemeindeverwaltung, den Firmen und der damals nach einem Ski-Unfall auf Krücken laufenden Kita-Leiterin Angela Schufft gelang, die fast ausgebrannte Kindereinrichtung schon im September wieder zu eröffnen. Planer, Architekten und Bauleute wurden von nun an fast ständige Begleiter des Kita-Alltags. Die Freude war riesig, als Angela Schufft mit ihrem Team 2009 den großen, 1,2 Millionen Euro teuren Kita-Anbau in Besitz nehmen konnte. Dies wurde mit den Kindern auf der kleinen Bühne in dem neuen großen Foyer gefeiert, das fortan den Alt- und den Neubau verband.

Neue Außenanlagen

Nur wenige Monate später gab es erneut einen Grund zum Feiern. Die Kinder konnten auf den neuen schönen Außenanlagen spielen und toben, in denen sich der Name der Kita in einem Markt mit Wasserspielplatz, Marktbrunnen sowie einer Kirche mit Glocken widerspiegelt.

„Natürlich werde ich gelegentlich vorbeikommen und den Kindern ein wenig zuschauen“, sagt Angela Schufft. Jetzt aber freut sie sich erst einmal auf den Winterurlaub im Januar, auf mehr Zeit für ihre Familie und Freunde sowie auch auf die eine oder andere Reise.

Von Franziska Mohr