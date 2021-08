Wildau

Ausgelassene, Stimmung herrschte beim diesjährigen Kinofestival in Wildau am vergangenen Wochenende. Veranstalter Carsten Kröning von der WGW zeigte seine Begeisterung über die Stimmung, die sowohl am Nachmittag, als auch am Abend beim Kinofilm herrschte.

Dagmar Frederic singt vor 400 Gästen

Unterstützt wurde das Event auch von der Bürgerinitiative Wildau, die den musikalischen Nachmittag organisiert hatte. Auch das Wetter spielte mit. Künstlerin Dagmar Frederic mischte sich mit ihren Liedern unter die etwa 400 Wildauerinnen und Wildauer – Das war das Highlight des Abends.

Dagmar Frederic war sichtlich gerührt. Die gute Laune der Gäste sorgte dafür, dass die meisten mitgesungen und mitgeschunkelt haben. „So ein Fest gab es lange nicht in Wildau“, sagten die Gäste. Den langen Applaus belohnte Dagmar Frederic mit zwei Zugaben.

Für das leibliche Wohl war auch ausreichend gesorgt und so nahmen dann am Abend noch einmal etwa 150 Kinofans an den Bänken und Tischen Platz und machten es sich in den Liegestühlen bequem, um den Film „Und nächstes Jahr am Balaton“ anzusehen. Auch im nächsten Jahr soll das Kinofestival laut Veranstalter Carsten Kröning stattfinden.

Von MAZonline