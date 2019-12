Wildau

Die Kochmannschaft „Die Schaumschläger“ der Wildauer Ludwig-Witthöft-Oberschule steht im Finale des EWE-Kochpokals. Am Dienstagnachmittag traten die Wildauer in der Küche des EWE Shops in der Gruppe A im A10-Center in Wildau gegen das Team der Schülerfirma Vollwertkost-AG des Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) an. Unter dem Motto „Vegan und lecker“ kämpften die beiden Teams hoch konzentriert um den Titel. 120 Minuten Zeit hatten die vierköpfigen Schülerkochteams Zeit, ihre Drei-Gänge-Menüs zu kochen und zu präsentieren.

Vierköpfige Jury vergab 90 Punkte

Martina Kiehl vom Veranstalter EWE, Brigitte Lehmann vom Verein der Köche Scharmützelsee und Umgebung und Sebastian Marquardt, Küchenchef im Restaurant „Am Fischerkietz“ Strausberg bildeten die Jury. Die Leistung der vier Wildauer Nachwuchsköche überzeugte die vier und wurde mit 90 von 110 möglichen Punkten belohnt. Aufgabe war es, ein Menü aus cremigem Süppchen, gemüsiger Pasta und beerigem Törtchen kreieren. Es ging nicht nur um Geschmack, Optik und Konsistenz der Speisen, sondern auch um eine kluge Warenkalkulation, Kreativität und die Präsentation vor der Jury und allen Gästen.

Finale in vier Wochen

Für die Schülerköche Daniel Mahn, Niklas Licht, Celina Klein und Marie Steinmetz aus Wildau steht in den nächsten Wochen nun Üben auf dem Programm. Am 27. Januar geht es weiter mit dem EWE Kochpokal. Dann treten sie gegen das Siegerteam der Gruppe B an und kochen im Hotel Esplanade in Bad Saarow um den Wettbewerbssieg. Welches Team die Gruppe B gewinnt, entscheidet sich am Montag.

Der Kochpokal soll Jugendliche der Klassenstufen 7 bis 10 für den bewussten und nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und Energie sensibilisieren und ihren Spaß am Kochen testen.

Von MAZonline