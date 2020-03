Wildauer Start-up geht Kooperation ein

Wildau

Das Wildauer Start-up Unternehmen Biomes hat eine Kooperation mit der Berliner Firma Fairment angekündigt. Das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig zu verbessern sei das gemeinsame Ziel, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Sie setzen bei der Darmflora an, da deren bakterielle Zusammensetzung die Gesundheit maßgeblich beeinflusse. Das Biotech Start-up Biomes hat eine Darmflora-Analyse entwickelt, mit der Mikrobiota-Profile erstellt und individuelle Ernährungspläne sowie personalisierte Nahrungsergänzungsmittel abgeleitet werden können.

Dazu passt das Geschäftsmodell von Fairment: Das Berliner Start-up vertreibt unter anderem Kits zum Fermentieren sowie prä- und probiotische Lebensmittel. Diese können dabei helfen, den Bakterienhaushalt der Darmflora auszugleichen, heißt es in der Pressemitteilung.

Ab sofort verkauft Fairment nun den Darmflora-Selbsttes über seine Online-Kanäle. Biomes wiederum gibt auf Grundlage der Analyse individuelle Empfehlungen zu den Produkten von Fairment. Zukünftig soll die Kooperation auch Nahrungsergänzungsmittel einschließen.

„Sobald wir die DNA der Darmbakterien einer Person untersucht und Ungleichgewichte im Bakterienhaushalt festgestellt haben, geben wir Empfehlungen für jeweils passende, darmflorafreundliche Produkte von Fairment“, so Paul Hammer, Gründer und CEO von Biomes. „Mit fermentierten Tees, selbstgemachtem Joghurt oder Sauerkraut kann der eigene Ernährungsplan dann auf unkomplizierte Art gesund ergänzt werden“. Die Fairment-Gründer Paul Seelhorst und Leon Benedens sind ebenfalls begeistert von der Zusammenarbeit: „Mit der Darmflora-Analyse erhalten Interessierte neben einer ausführlichen Auskunft über ihre Darmgesundheit wertvolle Ideen dazu, wie sie langfristig gesund leben und fit bleiben können. Dies möchten wir mit unseren Produkten unterstützen.“

Die Biomes NGS GmbH mit aktuell 43 Mitarbeitenden, danalysiert die DNA der Mikroben, die in und am menschlichen Körper leben. Als Ergebnis entstehen persönliche Mikrobiota-Profile, auf deren Basis die Kunden individuelle Empfehlungen zur Steigerung ihrer Lebensqualität erhalten. Biomes entstand 2017 aus einer Exist-Gründung der TH Wildau. Fairment wurde 2015 in Berlin gegründet und hat aktuell zehn Mitarbeiter .

Von MAZonline