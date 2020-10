Wildau

Am 2. Dezember wird an der Ludwig Witthöft Oberschule in Wildau gefeiert. Vor 120 Jahren wurde die Schule, damals mit 45 Schülern eröffnet. Nun sind ehemalige Schüler aufgerufen, Anekdoten aus ihrer Schulzeit zu erzählen.

Hans Brunner folgte dem Aufruf. Die Neuntklässlerinnen Vicky Kindermann, Sarah Schulz und Kimi Karppert unterhielten sich mit ihm. Er ist 1928 in Wildau geboren und hat bis er 1953 nach Eichwalde zog auch dort gewohnt.

Lehrerinnen waren damals eine Besonderheit

Die Schülerinnen erfahren, dass seine Klasse die erste war, in der Mädchen und Jungen zusammen unterrichtet wurden. Warum das so war, da hat Hans Brunner seine eigenen Überlegungen. „Ich glaube, es gab nicht genügend Raum, um eine extra Klasse mit Mädchen aufzumachen und so hat man aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt er oder es sei einfach der Beginn gewesen, Mischklassen, wie sie heute gang und gäbe sind auszuprobieren. 26 Schüler waren in der Klasse und, dass Mädchen darunter waren, sei gar nicht so schlecht gewesen. „Oft haben die Mädchen dafür gesorgt, dass der Krach einschlief und bei manchen Fragen waren sie uns Jungs immer voraus“, erinnert er sich. Aber auch das Lehrerinnen eine Besonderheit waren, erfahren die Schülerinnen.

Lieblingsfächer waren all die, wo es um Pflanzen und Tiere ging, sei er doch ein Naturmensch und Brunner erzählt, wie das mit der Seidenraupenzucht an der Schule war, mit der sein Lieblingslehrer Richard Kulawsky beauftragt war.

Wandertage nach Gosen und Neue Mühle

Klassenfahrten, so wie sie heute üblich sind, habe es nicht gegeben. Aber dafür einmal im Jahr eine Wanderung. Die ging dann unter anderem nach Gosen in die Müggelberge oder es gab auch mal eine Dampferfahrt von Neue Mühle aus.

Am Ende hat die Zeit nicht ausgereicht, dass die Schülerinnen alle ihre Fragen stellen konnten und man einigte sich darauf, noch einmal zusammen zu kommen.

Das Echo auf den Aufruf an ehemalige Schüler sich zu melden und aus ihrer Schulzeit zu erzählen ist gut. „Was uns allerdings fehlt, sind die Achtziger- und Neunzigerjahre“, sagt Schulsozialarbeiter Lars Ulbricht und hofft, dass da noch etwas kommt. Ansprechpartner ist Kristin Börner 0170 2151142 oder E-Mail: boerner@lwowildau.de

Von Gerlinde Irmscher