Polizeibeamte stoppten am Mittwochmorgen einen Nissan-Kleinwagen in der Richard-Sorge-Straße in Wildau, von dessen Fahrer bekannt war, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Mann wurde zur Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht, da er sich weigerte, einen Drogenvortest durchzuführen.