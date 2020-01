Wildau/Zeuthen/Mittenwalde

Gleich drei Motorradfahrer waren am Montag in Unfälle verwickelt. Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit war ein Motorradfahrer am Nachmittag kurz nach 14 Uhr auf der Jahnstraße in Wildau unterwegs und stürzte. Der 17-Jährige verletzte sich dabei und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An der Maschine der Marke Honda entstand Schaden von 500 Euro.

Bei einem Vorfahrtunfall stießen – ebenfalls am Nachmittag – ein Mitsubishi und eine Suzuki an der Kreuzung Schillerstraße/Ecke Heinrich-Heine-Straße zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Auf der Landstraße 40 kollidierte am Montagabend ein Ford beim Abbiegen auf die Auffahrt zur A 13 mit einem entgegenkommenden Motorrad. Dessen Fahrer (18) wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Ford-Fahrer verließ direkt nach dem Zusammenstoß zur Fuß den Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Von MAZonline