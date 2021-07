Wildauer Schüler erforschen die Spuren der NS-Zwangsarbeit 

Wildau

„Eine Baracke, 18 Männer, wenig Essen, viel Arbeit.“ So beschreibt der Pole Eusebiusz W. im Jahr 1942 seinen Alltag als Zwangsarbeiter in der Schlosserwerkstatt in Wildau. Ende Juni war das Fragment aus einem überlieferten Brief für mehrere Tage auf dem Gelände der TH Wildau zu lesen: Jugendliche der 8. Klasse der Ludwig-Witthöfft-Oberschule hatten das Zitat zusammen mit Aussagen anderer ehemaliger NS-Zwangsarbeiter mit Hilfe von Schablonen auf den Boden gesprüht.

Die Spray-Aktion kurz vor den Sommerferien war Teil der Projektwoche „überLagert: Zwangsarbeit in Wildau“, bei der sich die Jugendlichen mit dem Thema Zwangsarbeit in ihrer Stadt auseinandergesetzt hatten. Der Ort für die künstlerische Aktion war keineswegs zufällig gewählt worden.

Ein weiteres Zitat eines Zwangsarbeiters. Quelle: Oliver Schümers

Zwangsarbeiter waren in der NS-Zeit in Wildau allgegenwärtig

In Teilen der heutigen Hochschulgebäude befand sich in der NS-Zeit die Produktionshallen der Schwartzkopff-Werke, in denen west- und osteuropäische Zwangsarbeiter aus den 1942 eingerichteten umliegenden Barackenlagern in Wildau für den Bau von Eisenbahnen, Mörsern und Flakgeschützen herangezogen wurden.

Historischen Schätzungen zufolge mussten in der Zeit bis zum Kriegsende im Mai 1945 rund 2.000 Menschen in den Schwartzkopff-Werken und bei der ebenfalls auf dem Gelände ansässigen AEG Wildau unter menschenunwürdigen Bedingungen, Hunger und permanenter Gewalt ihrer Bewacher Zwangsarbeit leisten.

Sozialarbeiter setzt sich für Geschichtsarbeit ein

Neben Erkundungstouren zu den noch existierenden Barackenfundamenten am Westhang und dem Gedenkstein für die Zwangsarbeiter am Wildorado besuchten die Jugendlichen in der Projektwoche auch das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Im Fokus stand dabei die Auseinandersetzung mit Biografien von sechs Menschen, die wie Eusebiusz W. von den Nationalsozialisten in Wildau zur Zwangsarbeit gezwungen worden waren.

Auch wenn die aufgesprühten Zitate der Zwangsarbeiter durch den vielen Regen der vergangenen Tage nicht mehr gut zu lesen sein dürften: Lars Ulbricht ist sich sicher, dass die Jugendlichen von Aktionen und Projekttagen wie diesen eine Menge mitnehmen. Der 43-Jährige ist Sozialarbeiter an der Ludwig-Witthöfft-Oberschule und betreut im Rahmen der Jugendgeschichtsarbeit des Landesjugendrings Brandenburg schon seit vielen Jahren Initiativen zur Erforschung der Geschichte der Zwangsarbeit in Wildau.

Der Sozialarbeiter Lars Ulbricht (links) betreut Jugendprojekte zur Aufarbeitung der Zwangsarbeit in Wildau. Quelle: Oliver Schümers

Projektarbeit soll weiter gehen

„Das Thema Zwangsarbeit beschäftigt mich persönlich schon seit meiner Jugend“, sagt der gebürtige Wildauer. Als er in Jugendjahren zum ersten Mal die Fundamentreste der ehemaligen Baracken am Westhang und die verschütteten Eingänge zu den Luftschutzstollen entdeckt hatte, fing er an, den Erwachsenen Fragen zu stellen, wie er erzählt. „Jeder hatte zwar schon mal irgendwie davon gehört, dass es in der NS-Zeit Zwangsarbeiter in Wildau gab.“

Antworten bekam Ulbricht damals nicht. „Richtiges Wissen hatte zu DDR-Zeiten niemand über das Thema“. Erst durch das Engagement der Lokalhistorikerin Irmtraud Carl ab 2005 wurde dieses Geschichtskapitel in der Öffentlichkeit präsenter. Aktuell recherchiert der Historikers Thomas Irmer im Auftrag der TH Wildau über die Zwangsarbeit vor Ort.

„Mit der Jugendgeschichtsarbeit möchte ich einen Teil dazu beitragen, dass die junge Generation mehr über die NS-Vergangenheit in Wildau und Umgebung lernt“, sagt Ulbricht. Dafür sei es wichtig, die einzelnen Projekte online zu dokumentieren. Auf der Website https://www.kjv.de/jugendgeschichtsarbeit/ haben die Jugendlichen der Ludwig-Witthöfft-Oberschule ihre Recherchen festgehalten – auch für zukünftige Schülergruppen, die sich dem Thema widmen wollen.

Von Jérôme Lombard