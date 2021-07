Wildau

„Ich habe immer noch richtig Gänsehaut“, sagt Juliane Spieker aufgeregt. Auf ihrem Smartphone schaut sich die 39-Jährige die Fotos an, die ihr Bruder Adrian soeben aus dem Supermarkt geschickt hat. Darauf zu sehen: Der freundlich lächelnde 34-Jährige mit handlichen schwarzen Transportboxen in der Hand, die Transportboxen im Kühlregal oder auch die Transportboxen im Einkaufswagen. Bei dem jungen Start-Up PFABO dreht sich alles um die Box – besser gesagt, um die PFAndBOx.

„Es ist ein ganz besonderer Moment für uns, seit dieser Woche gibt es unsere Mehrwegpfandbehälter endlich im Lebensmitteleinzelhandel“, sagt Juliane Spieker, die PFABO gemeinsam mit ihrem Bruder im vergangenen Jahr gegründet hat – ermöglicht durch Zuwendungen aus dem EXIST-Gründerstipendium und mit Unterstützung des Startup Centers der TH Wildau. „Unsere Vision ist es, Mehrwegverpackungen für Lebensmittel alltagstauglich, nachhaltig und standardisiert zu gestalten und digital im Lebensmitteleinzelhandel und darüber hinaus anzubinden“, erläutert Juliane Spieker.

Die Geschwister Juliane und Adrian Spieker haben PFABO gegründet und wurden dabei vom Startup Center der TH Wildau unterstützt. Quelle: PFABO GmbH

Mehrweg-Pfandsystem für den Einzelhandel

Die Idee des Start-Ups ist so simpel wie zukunftsweisend: Die eigens hergestellten Mehrwegtransportbehälter aus recycelbarem und auslaufsicherem Polyprophylen-Material sollen überall dort im Supermarkt zum Einsatz kommen, wo die Lebensmittel bis dato stets in Einwegverpackungen aus Plastik eingewickelt werden, etwa an der Frischetheke oder beim Bäckerstand.

Das mitbezahlte Pfand bekommt der Kunde dann bei Rückgabe der Box im Laden wieder. Dort wird das Behältnis dann hygienisch gereinigt und ist bereit für seinen nächsten Einsatz – insgesamt bis zu 200-Mal. PFABO plant, den Ausleihvorgang für die Kunden über eine anwenderfreundliche App zu organisieren und auch die Rückgabesituation zu automatisieren.

Angelehnt ist das Ganze an das in Deutschland schon seit Jahren funktionierende Rückgabesystem mit ausgewiesenen Flaschenpfand. Ein tolle Sache, wie auch die Jury des Red Dot Awards, einem internationalen Designwettbewerb für Produktdesign, befand. Im März erhielt das junge Unternehmen mit Sitz in Wildau die Auszeichnung im Bereich Packaging Design.

Hin und weg – und wieder hin: Die Transportboxen mit Pfand funktionieren wie das Flaschenpfand. Quelle: PFABO GmbH

Testphase soll Annahme durch die Kundschaft zeigen

Seit dieser Woche sind die ersten Pfandboxen in fünf ausgewählten Supermärkten der Kette Bio Company in Berlin und Potsdam zu haben. Gestartet ist das PFABO-Pilotprojekt mit der markteigenen „Take it easy Linie“: frisch zubereitete und vorverpackte Mahlzeiten in den im Allgäu hergestellten Mehrwegverpackungen des Start-Ups. „Hinter uns liegt eine lange und umfangreiche Entwicklungszeit, mit vielen Anforderungen an die PFABOs, insbesondere die Hygiene und das Material haben uns lange beschäftigt“, sagt Gründerin Juliane Spieker.

In der Testphase wollen sich die beiden Geschwister und Geschäftspartner die Umsetzung und Annahme der Boxen durch die Kunden anschauen. Wenn alles gut läuft, soll es die Behältnisse bis Ende des Jahres auch an Frischetheken, Backshops, im Bereich Unverpackt und Lunch in verschiedenen Supermärkten in der Region geben. „Unser Ziel ist es, die unökologischen Einwegverpackungen so weit wie möglich zurückzudrängen“, sagt Juliane Spieker.

Die PFABO-Boxen gibt es in fünf Märkten der Bio Company bereits im Kühlregal Quelle: PFABO GmbH

Idee kam den Geschwistern beim Einkaufen

Auf die Idee für PFABO sind die beiden umweltbewussten Geschwister aus Berlin-Schöneberg vor rund drei Jahren durch eigene Erfahrungen im Alltag gekommen. Die vielen Plastikverpackungen, die man nach jedem größeren Einkauf im Supermarkt nach Hause schleppt und die nach einmaligem Gebrauch allesamt in den Müllkübel wandern, haben die beiden genervt. Adrian Spieker hatte ohnehin schon einen geschärften Blick für die Problematik: Der Ingenieur hat eine Masterarbeit zum Thema Logistik-Mehrweg-Alternativen im Einzelhandel geschrieben.

„Jeder weiß, was es heißt, einkaufen zu gehen und was dann dabei beziehungsweise danach für Müll entsteht“, sagt Juliane Spieker. Das Verlockende an der Einwegverpackung sei für die Verbraucher schlichtweg, dass sie ungemein praktisch sind und keinerlei Vorausplanung erfordern. Für die Einzelhändler ist das Material billig zu haben – trotz bundesweiten Verbots einzelner Verpackungstypen. Wer spontan in den Supermarkt geht, sagt Juliane Spieker, denke nicht daran, seine eigene Tupper-Box mitzunehmen. „Genau an diesem Punkt setzen wir an“. Spontan und unkompliziert Leckereien shoppen und gleichzeitig etwas Gutes was für die Umwelt tun – wer will da noch auf seine Pfandbox verzichten?

Von Jérôme Lombard