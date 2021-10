Dahme-Spreewald

„Witamy“ steht mit großen Lettern am A-10-Center in Wildau. Das „Willkommen“ für Polinnen und Polen ist in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming durchaus ernst gemeint. Es gilt nicht nur fürs Einkaufen, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt, denn der kommt ohne die Hilfe der Nachbarn östlich der Oder nicht aus.

Tausende Arbeitskräfte pendeln nach Deutschland

Täglich pendeln Tausende Polinnen und Polen über die Grenze nach Deutschland, um dort ihrer Arbeit nachzugehen. Sie packen Pakete bei Versandhändlern wie Amazon, schlachten bei Wiesenhof Geflügel, arbeiten in der Pflege, der Landwirtschaft, auf dem Bau oder im Tourismus. Oft besetzen sie dabei Stellen, für die sich keine deutschen Arbeitskräfte mehr finden lassen.

Wie viele Polen in der Region tätig sind, darüber führt die Agentur für Arbeit Statistik. Stand August sind darin für Dahme-Spreewald 1759 polnische Arbeitnehmer erfasst. Schon das ist eine beträchtliche Zahl, in Teltow-Fläming sind es noch einmal deutlich mehr. Dort verzeichnet die Agentur 5075 polnische Arbeitskräfte.

Eine der Branchen, in denen besonders viele polnische Arbeitskräfte beschäftigt sind, ist das Baugeschäft. Quelle: Andrea Müller

Viele von ihnen sind in Logistik-Unternehmen beschäftigt, sie steuern Lkw-Ladungen durch ganz Europa oder arbeiten in den zahlreichen Logistiklagern in Großbeeren, Ludwigsfelde und Schönefeld. Fast genauso viele sind in den Produktionsbetrieben angestellt, auch in Dienstleistungsjobs und auf den Baustellen der Region sind polnische Arbeitskräfte stark vertreten.

Allein für Teltow-Fläming etwa weist die Statistik der Arbeitsagentur 2363 polnische Arbeitskräfte in der Logistikbranche aus. Das sind so viele Arbeitskräfte, wie Rolls-Royce in Dahlewitz beschäftigt, immerhin einer der größten Arbeitgeber Brandenburgs. Ihr Stellenwert wird noch deutlicher, wenn man sich den Anteil der Polen an der Gesamtzahl der Beschäftigten anschaut. In der Logistikbranche etwa beträgt er je nach Saison und Auslastung zwischen 20 und 25 Prozent. Mindestens jeder Fünfte, der in den Lagern und Führerhäusern der hiesigen Logistikunternehmen arbeitet, ist Pole – das gilt für beide Landkreise.

Jeder zehnte Arbeiter in der Landwirtschaft kommt aus Polen

Viele der polnischen Arbeitnehmer pendeln täglich aus dem Nachbarland, große Logistiker versuchen oft schon gar nicht mehr, auf dem deutschen Markt Arbeitskräfte zu gewinnen und werben direkt im östlichen Ausland an. Aber auch in der Landwirtschaft ist der Anteil von Polen hoch, dort kommt etwa jeder Zehnte aus dem Nachbarland. Auf den Baustellen der Region sind immerhin rund fünf Prozent der Arbeiter Polen.

Amazon Hub Locker in Kiekebusch: Wie überall bei dem Versandgiganten arbeiten auch hier internationale Arbeitskräfte, so auch aus Polen. Quelle: Andrea Müller

Groß darüber sprechen will allerdings kaum ein Unternehmen. Internethändler Amazon etwa, der mit seinen Standorten in Großbeeren und Kiekebusch in großem Maße von polnischen Arbeitskräften abhängig sein dürfte, äußert sich nur vage. „Amazon legt Wert auf Vielfalt, beschäftigt in Deutschland Mitarbeiter:innen aus mehr als 150 Ländern und bietet Menschen jeglichen Hintergrunds Aufstiegschancen: Ob Frau, ob Mann oder divers, mit oder ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne Behinderung, gleich welcher Religion oder sexuellen Orientierung“, erklärt Sprecher Steffen Adler auf MAZ-Anfrage.

Auch beim Geflügelschlachter Wiesenhof hält man sich bedeckt. Das Unternehmen bestätigt zwar die Beschäftigung von polnischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie viele es sind, mag der Betrieb aber nicht mitteilen. Man schlüssele prinzipiell nicht nach aus- oder inländischen Mitarbeitern auf, heißt es.

Polnische Arbeitskräfte an Kartoffelsortiermaschine der MAG

Etwas offener geht die Märkische Agrargenossenschaft Mittenwalde (MAG) mit den Zahlen zu den polnischen Beschäftigten um. Von den derzeit 45 Mitarbeitern, so Vorstandsvorsitzende Cornelia Brinkmann, seien vier aus Polen. Das mache knapp zehn Prozent. Sie seien an der Kartoffelsortieranlage tätig. Früher seien es mehr Polinnen und Polen gewesen. Die Kräfte hätten etwa an der Milchviehanlage oder im Maschinenservice gearbeitet. „Die Leute sind uns eine große Hilfe“, so Brinkmann.

Viele der polnischen Beschäftigten pendeln täglich von Polen nach Deutschland. Einige fahren nur an den Wochenenden zu ihren Familien in die Heimat. Betriebe wie die MAG stellt sogar Betriebswohnungen zur Verfügung, voll möbliert.

Einige Polen sind gekommen und dann für immer hier geblieben. Zu ihnen zählen Marian Najdek, der seine Firma „2NBau“ in Mittenwalde hat, oder Beata Gussmann, die Polen-Reisen über das Internet anbietet. Sie hatte ihre Firma 2004 in Berlin gegründet, agiert aber seit zehn Jahren von Bestensee aus und organisiert vor allem Gruppenreisen, Reisen für Kirchengemeinden oder Gruppen aus dem Rotary-Club. Die Firma nach Bestensee umzumelden kam für sie aber nicht in Frage. „Berlin ist einfach viel bekannter“, sagt sie zur Begründung.

Marian Najdek mit einem Fahrzeug seiner Firma „2NBau“, die er gemeinsam mit seinem Bruder Zbigniew aufgebaut hat und betreibt. Quelle: Andrea Müller

Marian Najdek baut Gebäude wie die Feuerwehr in Dahlewitz oder Wohnhäuser in Ludwigsfelde. Auf die Frage, wie wichtig polnische Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt der Region sind, antwortet Najdek: „Deutschland kommt ohne Polen nicht aus und umgekehrt ist es genauso.“

Von Andrea Müller