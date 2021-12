Dahme-Spreewald

Coronatests sind wieder für vieles nötig – nach der 2G-Plus-Regel selbst für Geimpfte. Doch wo gibt es solche Tests im Norden von Dahme-Spreewald? Wir haben hier die uns bekannten und die beim Landkreis gelisteten Teststellen zusammengestellt. Dieser Text wird laufend aktualisiert (Stand 20. Dezember). Wenn eine Teststelle fehlt oder sich etwas geändert hat, melden Sie sich gern bei uns unter desk.df@maz-online.de

Königs Wusterhausen

Katy und Team, Bahnhofstraße 23. Öffnungszeiten: Tests Donnerstag und Freitag von 8 - 14 Uhr ohne Termin. Außerhalb der Zeiten nach telefonischer Vereinbarung unter 03375/ 52 27 33.

KW Automobile, Bahnhofstr. 17b. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 - 18 Uhr und Samstag von 10 - 14 Uhr. Ohne vorherige Terminvergabe oder mit Termin unter 03375-5266 20 oder kw-automobile@gmx.de

CRAFTMAX Healthcare, Storkower Str. 13. Öffnunngszeiten: Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr, Samstag und Sonntag 9 - 17 Uhr. Terminvergabe vor Ort

Zahnarztpraxis Dipl. Stom. Wolfram Andreas Achilles, Wernsdorfer Straße 53. Öffnungszeiten: Montag: 8 - 17 Uhr, Dienstag: 10 – 17.30 Uhr, Mittwoch: 8 - 15 Uhr, Donnerstag: 10 - 17.30 Uhr, Freitag: 8:00 - 13 Uhr. Anmeldung unter 0151-57405674oder per Mail unter covid19test-kwh@gmx.de

C & S Medical Services GbR, Bahnhofstraße 16. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr, Samstag und Sonntag 9 - 18 Uhr ohne Termin. Auch PCR-Tests und Express-PCR-Tests möglich. Weitere Informationen unter www.cs-medical-services.de

Ecolog EcoCare Teststelle, Luckenwalder Straße 68. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 - 19 Uhr. Registrierung unter www.buergertest.ecocare.center, Vor-Ort-Registrierung möglich. Bietet auch einen anschließenden PCR Test an.

Blaschek Medical Distribution (BMD) am Hagebaumarkt, Karl-Liebknecht-Straße 157 in Zeesen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 - 19 Uhr, Sonntag 10 - 16 Uhr. Ohne Termin. Geöffnet am 26.12., 2. Weihnachtstag von 10 – 16 Uhr

Auszeit am See Ferienwohnung + Kosmetik, Fontanestraße 20 in Kablow. Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 8 - 12 Uhr und 15- 18 Uhr. Telefonische Anmeldung 03375-213864

Linden-Apotheke Niederlehme, Friedrich-Ebert-Straße 21 in Niederlehme. Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, Freitag 9 – 11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14 – 16 Uhr. Tests ohne Termin, nur für symptomfreie Personen

Haarmonische Augenblicke, Fischerweg 2 in Kablow. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 03375-5858777 oder 0173-9505175.

Achenbach-Krankenhaus: Hinter der Bushaltestelle neben dem ehemaligen Pförtnerhäuschen. Betreiber: MNB Health Lab. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 7 – 17 Uhr. Weihnachten und Silverster geöffnet: An den Weihnachtstagen vom 24.-26. Dezember sowie am Silvestertag (31. Dezember 2021) ist die Teststelle ebenfalls von 7 – 17 Uhr geöffnet. Nur am 1. Januar 2022 bleibt die Teststelle geschlossen.

Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird aber empfohlen unter www.covid19center.de. Auch PCR-Tests möglich. Das Testergebnis für den Schnelltest wird 15 Minuten nach dem Test per E-Mail zugesendet. Ein Ausdruck des Testzertifikats ist in der Regel vor Ort auch möglich. Nicht getestet werden kann, wer Symptome wie Husten, Fieber, Schnupfen, sowie Geruchs- und Geschmacksverlust aufweist, die auf eine Infektionserkrankung hindeuten.

Wildau

Corona-Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) an der TH Wildau, Hochschulring 1Öffnungszeiten: Montag: 15 bis 17 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Samstag: 10 - 12 Uhr, Anmeldung unter www.corona-test-wildau.de Auch PCR-Tests möglich.

Teststelle am Pflanzen-Kölle Gartencenter, Tests ohne Terminbuchung Montag bis Samstag von 9 – 19 Uhr, Sonntag 10 – 15 Uhr. Weihnachten und Silvester geöffnet, 24.12. – Heiligabend von 9.00 -16.00 Uhr, 25.12. – 1. Weihnachtsfeiertag 13.00 – 19.00 Uhr, 26.12. – 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen, 31.12. – Silvester 9.00 – 16.00 Uhr, 01.01. – Neujahr 10.00 – 14.00 Uhr. Betreiber BMD

Schönefeld

Coronatest.de Steigenberger Airport Hotel Berlin, Willy-Brandt-Platz 3. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, von 06:00 -22:00 Uhr, online Registrierung unter www.coronatest.de

Blaschek Medical Distribution, Alt Großziethen 7 (altes Tagelöhnerhaus). Tests ohne Anmeldung Montag bis Samstag 9 – 19 Uhr, Weihnachten und Silvester geöffnet: 24.12. (Heiligabend) von 8 – 12 Uhr, 25.12. (1. Weihnachtsfeiertag) von 12 – 17 Uhr, 26.12. (2. Weihnachtsfeiertag) von 12 – 17 Uhr, 31.12. (Silvester) von 8 – 18 Uhr, 1.1. (Neujahr) geschlossen

Stay Safe GmbH Medicare. Flughafen BER, Terminal 1 Ebene E1 in Check-In-Halle. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 4 - 22:30 Uhr Anmeldung über www.covid-testzentrum.de. Eine bestätigende PCR-Testung ist möglich. Symptomatische Personen dürfen das Flughafen BER Terminal 1 nicht betreten.

Schnelltestzentrum vor Ikea Waltersdorf: Öffnungszeiten Montag bis Samstag 9 – 18 Uhr, keine Terminreservierung nötig. Betreiber Blaschek Medical Distribution (BMD Group)

Parkplatz Schönefelder Welle: Öffnungszeiten Montag bis Freitag 7 – 18 Uhr, Samstag 10 – 16 Uhr. Ohne Terminbuchung

Eichwalde

Ecolog EcoCare, August-Bebel-Allee 38-44. Öffnungszeiten: Montag - Samstag 9 - 19 Uhr. Registrierung unter www.buergertest.ecocare.center auch eine Vor-Ort-Registrierung ist möglich. Auch ein anschließender PCR Test wird angeboten.

Praxis Dr. Mebus, Lotharstraße 15. Öffnungszeiten: nur nach Voranmeldung, Montag bis Freitag unter fmb@kinderarzt-eichwalde.de oder telefonisch unter 030/675 8696. Weitere Informationen unter www.kinderarzt-eichwalde.de/

Zeuthen

Haarmonische Momente, Goethestraße 12a. Öffnujngszeiten: Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 033762 92743.

I.S.A. Serini, gegenüber Friesenstr. 1 neben dem öffentlichen WC. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 - 12 und 13 - 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 - 14 Uhr. Terminreservierung unter 0355/289 44 20. Tests sind aber auch ohne Termin möglich.

Heidesee:

Jugendbildungszentrum Blossin e.V., Waldweg 10. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 - 17 Uhr. Telefonisch Voranmeldung unter 033767-750

Mittenwalde

Pflegedienst Kehle GmbH & Tagespflege, Ruppinstraße 1 a. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag nach telefonischer Vereinbarung unter 033764-20199, sowie außerhalb der Zeiten nach Vereinbarung.

Ab Diagnosetechnik, Am Kanal 34. Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-11 Uhr und 14-15 Uhr, telefonische Terminvergabe unter 033764-25 14 10

Bestensee

Bestwin Apotheke, Hauptstraße 45. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag, 14 – 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag 9 – 11 Uhr. Tests ohne Termin, getestet werden nur symptomfreie Personen.

Amt Schenkenländchen:

SDG Security & Dienstleistungsservice, Terminvereinbarung telefonisch unter 015205 187 078 oder per WhatsApp. Bietet auch einen anschließenden PCR-Test an.

Testzentren im Süden des Landkreises finden Sie auf der Homepage der Kreisverwaltung.

Von cas