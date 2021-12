Wo kann ich in Dahme-Spreewald einen Corona-Test machen?

Dahme-Spreewald

Coronatests sind wieder für vieles nötig – nach der 2G-Plus-Regel selbst für Geimpfte. Doch wo gibt es solche Tests im Norden von Dahme-Spreewald? Wir haben hier die uns bekannten und die beim Landkreis gelisteten Teststellen zusammengestellt. Dieser Text wird laufend aktualisiert. Wenn eine Teststelle fehlt, melden Sie sich gern bei uns unter desk.df@maz-online.de

Königs Wusterhausen

Katy und Team, Bahnhofstraße 23. Öffnungszeiten: Tests Donnerstag und Freitag von 8 - 14 Uhr ohne Termin. Außerhalb der Zeiten nach telefonischer Vereinbarung unter 03375/ 52 27 33.

KW Automobile, Bahnhofstr. 17b. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 - 18 Uhr und Samstag von 10 - 14 Uhr. Ohne vorherige Terminvergabe oder mit Termin unter 03375-5266 20 oder kw-automobile@gmx.de

CRAFTMAX Healthcare, Storkower Str. 13. Öffnunngszeiten: Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr, Samstag und Sonntag 9 - 17 Uhr. Terminvergabe vor Ort

Zahnarztpraxis Dipl. Stom. Wolfram Andreas Achilles, Wernsdorfer Straße 53. Öffnungszeiten: Montag: 8 - 17 Uhr, Dienstag: 10 – 17.30 Uhr, Mittwoch: 8 - 15 Uhr, Donnerstag: 10 - 17.30 Uhr, Freitag: 8:00 - 13 Uhr. Anmeldung unter 0151-57405674oder per Mail unter covid19test-kwh@gmx.de

C & S Medical Services GbR, Bahnhofstraße 16. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr, Samstag und Sonntag 9 - 18 Uhr ohne Termin. Auch PCR-Tests und Express-PCR-Tests möglich. Weitere Informationen unter www.cs-medical-services.de

Ecolog EcoCare Teststelle, Luckenwalder Straße 68. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 - 19 Uhr. Registrierung unter www.buergertest.ecocare.center, Vor-Ort-Registrierung möglich. Bietet auch einen anschließenden PCR Test an.

Blaschek Medical Distribution am Hagebaumarkt, Karl-Liebknecht-Straße 157 in Zeesen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 - 19 Uhr, Sonntag 10 - 16 Uhr. Ohne Termin.

Auszeit am See Ferienwohnung + Kosmetik, Fontanestraße 20 in Kablow. Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 8 - 12 Uhr und 15- 18 Uhr. Telefonische Anmeldung 03375-213864

Linden-Apotheke Niederlehme, Friedrich-Ebert-Straße 20/21 in Niederlehme. Tests nur von Montag bis Freitag nach Terminvereinbarung unter 03375-298281.

Haarmonische Augenblicke, Fischerweg 2 in Kablow. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 03375-5858777 oder 0173-9505175.

Wildau

Corona-Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) an der TH Wildau, Hochschulring 1Öffnungszeiten: Montag: 15 bis 17 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Samstag: 10 - 12 Uhr, Anmeldung unter www.corona-test-wildau.de Auch PCR-Tests möglich.

Schönefeld

Coronatest.de Steigenberger Airport Hotel Berlin, Willy-Brandt-Platz 3. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, von 06:00 -22:00 Uhr, online Registrierung unter www.coronatest.de

Blaschek Medical Distribution, Alt Großziethen 7. Tests ohne Anmeldung Montag bis Samstag 9 19 Uhr

Stay Safe GmbH Medicare. Flughafen BER, Terminal 1 Ebene E1 in Check-In-Halle. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 4 - 22:30 Uhr Anmeldung über www.covid-testzentrum.de. Eine bestätigende PCR-Testung ist möglich. Symptomatische Personen dürfen das Flughafen BER Terminal 1 nicht betreten.

Eichwalde

Ecolog EcoCare, August-Bebel-Allee 38-44. Öffnungszeiten: Montag - Samstag 9 - 19 Uhr. Registrierung unter www.buergertest.ecocare.center auch eine Vor-Ort-Registrierung ist möglich. Auch ein anschließender PCR Test wird angeboten.

Praxis Dr. Mebus, Lotharstraße 15. Öffnungszeiten: nur nach Voranmeldung, Montag bis Freitag unter fmb@kinderarzt-eichwalde.de oder telefonisch unter 030/675 8696. Weitere Informationen unter www.kinderarzt-eichwalde.de/

Zeuthen

Haarmonische Momente, Goethestraße 12a. Öffnujngszeiten: Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 033762 92743.

I.S.A. Serini, gegenüber Friesenstr. 1 neben dem öffentlichen WC. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 - 12 und 13 - 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 - 14 Uhr. Terminreservierung unter 0355/289 44 20. Tests sind aber auch ohne Termin möglich.

Heidesee:

Jugendbildungszentrum Blossin e.V., Waldweg 10. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 - 17 Uhr. Telefonisch Voranmeldung unter 033767-750

Mittenwalde

Pflegedienst Kehle GmbH & Tagespflege, Ruppinstraße 1 a. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag nach telefonischer Vereinbarung unter 033764-20199, sowie außerhalb der Zeiten nach Vereinbarung.

Ab Diagnosetechnik, Am Kanal 34. Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-11 Uhr und 14-15 Uhr, telefonische Terminvergabe unter 033764-25 14 10

Amt Schenkenländchen:

SDG Security & Dienstleistungsservice, Terminvereinbarung telefonisch unter 015205 187 078 oder per WhatsApp. Bietet auch einen anschließenden PCR-Test an.

Testzentren im Süden des Landkreises finden Sie auf der Homepage der Kreisverwaltung.

Von cas