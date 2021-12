Dahme-Spreewald

Impfungen sind wieder gefragt, seit die Inzidenzen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming auf immer neue Rekordhöhen klettern. Zum Teil stehen die Menschen stundenlang an, wie bei einer Impfaktion im freikirchlichen Zentrum in Zeesen.

Und für viele stellt sich die Frage: Wo und wann kann ich mich jetzt schnell impfen oder boostern lassen? Wir haben hier zusammengetragen, welche Impfaktionen in Dahme-Spreewald es derzeit gibt. Dieser Text wird laufend aktualisiert. Wenn hier eine Impfaktion fehlt oder Sie eine Impfaktion organisieren, melden Sie sich gern bei uns (am besten per Mail unter desk.df@maz-online.de).

Diese Impfaktionen und Impfstellen gibt es in Dahme-Spreewald

Im Landkreis Dahme-Spreewald impfen zahlreiche Hausärzte. Der Landkreis arbeitet zudem am Aufbau zweier Impfpunkte in Wildau und Königs Wusterhausen.

Impfzentrum Schönefeld

Das Impfzentrum im Flughafen Schönefeld (BER-Terminal 5) ist seit dem 1. Dezember wieder geöffnet. Dort wird zunächst ohne Termine geimpft, geöffnet ist am 1., 2. und 3. Dezember in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Ab dem 7. Dezember ist es von dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.. Als Impfstoff kommt nach Angaben des Landkreises derzeit ausschließlich Spikevax von Moderna zum Einsatz. Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) sind damit bei allen Menschen ab 30 Jahren sowohl die Grundimmunisierung (Erst- und Zweitimpfung) als auch Auffrischimpfungen (also das Boostern) möglich. Das Impfzentrum kann über den Parkplatz P56 am BER-Terminal 5, dem alten Schönefelder Flughafen, erreicht werden.

Schönefeld, Eichwalde, Zeuthen

Das mobile Team der Johanniter-Unfall-Hilfe kommt in der 48. Kalenderwoche nach Eichwalde, Zeuthen und Schönefeld. Am 2. und 3. Dezember wird ab 9 Uhr in der Mehrzweckhalle Zeuthen sowie am 4. Dezember ab 9 Uhr im Rathaus Schönefeld geimpft. Die Johanniter impfen im Auftrag des Landkreises.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Königs Wusterhausen

Die Stadt Königs Wusterhausen will ab Montag, dem 6. Dezember, einen eigenen Impfpunkt in der Paul-Dinter-Halle eröffnen. Öffnungszeiten sind derzeit noch nicht bekannt.

Am 4. Dezember gibt es ab 9 Uhr eine große offene Impfaktion im Evangelisch-Freikirchlichen Gemeindezentrum in Zeesen.

Mittenwalde

Ein Pop-Up-Impfzentrum ist am 11. Dezember von 9.30 Uhr bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle in Mittenwalde geöffnet. Es wird ohne Termin geimpft.

Friedersdorf (Gemeinde Heidesee)

Die Gemeinde Heidesee veranstaltet mit dem Arzt Jürgen Koch am Freitag, 3. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 16 Uhr Impfaktionen in der Mehrzweckhalle in Friedersdorf. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich, Tel. 033767 795-0 oder per Mail unter Angabe der Kontaktdaten unter post@gemeinde-heidesee.de.

Die Gemeinde weißt ausdrücklich darauf hin, dass Impfungen ohne Termin nicht möglich sind und dass es von der Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffs abhängt, wie viele Impfungen an beiden Tagen möglich sind. Falls Termine ausfallen müssen, werden sie zeitnah abgesagt. Mitgebracht werden müssen Personalausweis, Krankenkassenkarte und Impfausweis.

Halbe

Am 4. Dezember gibt es eine Impfaktion ab 9 Uhr im Bürgertreff in Halbe. Am 3. Dezember zwischen 14 und 16 Uhr impfen zudem die Ärzte Maack und Kieckebusch vor dem Ärztezentrum in Halbe.

Groß Köris

Am 11. Dezember wird von 8 bis voraussichtlich 14 Uhr in der Kirche in Groß Köris geimpft. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Von cas/ver