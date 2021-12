Wochenendtipps für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Rund um Luckenwalde, Jüterbog und Königs Wusterhausen gibt es unter Corona-Auflagen an diesem Wochenende Konzerte, Kabarett und vieles mehr. Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Corona-Situation allerdings kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder bei der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Konzerte, Lesungen etc. stattfinden.

Bläsermusik und Motetten in der Kreuzkirche

Der Posaunenchor und der Chor der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Königs Wusterhausen gestalten die Andacht. Quelle: privat

Königs Wusterhausen. Am Vorabend des 3. Advent und am dritten Adventssonntag öffnet die evangelische Kirchengemeinde Königs Wusterhausen wieder die Türen der Kreuzkirche für musikalische Adventsandachten. So finden am Samstag, dem 11. Dezember, jeweils um 16 Uhr und 18 Uhr in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen Andachten in Wort und Musik statt. Der Posaunenchor unter der Leitung von Karsten Kalz und der Blockflötenkreis der evangelischen Kirchengemeinde sowie Mitglieder der evangelischen und katholischen Kantoreien laden die Andachtsbesucher zu einer Stunde mit Advents- und Weihnachtsmusik aus verschiedenen Jahrhunderten ein. Es erklingt festliche Bläsermusik, Motetten und Weihnachtslieder für Chor und Klavier unter anderem von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie Tänze und Variationen über das Lied „In dulci jubilo“ für Blockflötenquartett. Liturg der Andachten ist Pfarrer Ingo Arndt.

Zur Andacht mit Orgelmusik bei Kerzenschein in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen am Sonntag, 12. Dezember, um 15 Uhr spielt Kantorin Christiane Scheetz eine Pastorale von Girolamo Frescobaldi, Variationen über ein französisches Weihnachtslied und das „Carillon ou Cloches“ von Pierre Dandrieu, Weihnachtsliedbearbeitungen von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach und Johann Gottfried Walther sowie Präludium und Fuge A-Dur von Dietrich Buxtehude. Pfarrer Dr. Reinhard Kees spricht Worte und Gedanken zur Musik und gibt damit den Zuhörern die Möglichkeit im Advent auch bei sich selbst anzukommen.

Alle musikalischen Adventsandachten finden unter Einhaltung der 3G-Regelung statt. Die Teilnahme ist nur mit einem Impfnachweis, einem Nachweis über die Genesung oder einem tagesaktuellen Test möglich.

Ortsfeuerwehren von Königs Wusterhausen veranstalten eine Lichterfahrt

Königs Wusterhausen. Auch wenn der traditionelle Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Regelungen nicht stattfinden kann, soll es am Sonnabend, dem 11. Dezember, in Königs Wusterhausen weihnachtlich werden. Von 15 bis 20 Uhr wird beim Adventsleuchten eine Meile vom Kirch- über den Schlossplatz, die Kavalierhäuser und Mühleninsel bis hin zur Bahnhofstraße und dem Bahnhof festlich illuminiert. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, spazieren zu gehen und den schönen Anblick zu genießen, heißt es von der Stadtverwaltung.

Fast alle ehrenamtlichen Ortsfeuerwehren beteiligen sich an dem Adventsleuchten mit einer Lichterfahrt. Einige Einsatzfahrzeuge werden weihnachtlich geschmückt durch das Stadtgebiet fahren und so die Passanten mit einem besonderen Anblick erfreuen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Start der Lichterfahrt ist um 16 Uhr auf dem Wernsdorfer Dorfplatz. Dann geht es über Niederlehme, den Segelfliegerdamm, die Karl-Marx-Straße in Zernsdorf nach Kablow zum Dorfplatz. Dort wird gewendet und es geht über die Karl-Marx-Straße nach Neue Mühle, Senzig (Edeka-Markt, Werft-, Ring- und Chausseestraße) nach Zeesen, wo in Körbiskrug erneut gewendet wird. Von dort verläuft die Lichterfahrt weiter nach Königs Wusterhausen (Heinrich-Heine-Straße, Herderstraße, Luckenwalder Straße, Eichenallee, Bahnhof, Gerichtsstraße, Schlossplatz, Schlossstraße, Eichenallee, Bahnhof und letztlich zur Hauptfeuerwache).

Konzert der Zupfmusikanten in Wildau

Ein Tel des Ensembles bei der Probe. Vereinsvorsitzender Rüdiger Schmidt und Erika Noack (v. r.) gehören zu den Gitarristen. Quelle: Heidrun Voigt

Wildau. Das Weihnachtskonzert der Zupfmusikanten Wildau am dritten Advent hat Tradition. Auch in diesem Jahr findet es statt – allerdings unter Beachtung der 2G-Regeln. Um 17 Uhr laden die Musikerinnen und Musiker in die Friedenskirche in Wildau ein. „Wir werden weihnachtliche Musik spielen, auch modern interpretiert“, sagt Erika Noack vom Vereinsvorstand. Sie verweist darauf, dass „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ und „Bethlehems Stall“ dazugehören. Aber auch Tänze und Weisen aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ und moderne Klassiker wie „Jingle Bells“ stehen auf dem Programm. Der Eintritt für das Konzert ist frei, über Spenden freuen sich die Musiker.

Führungen durchs Schloss Königs Wusterhausen

Führungen im Schloss Königs Wusterhausen werden am Samstag angeboten. Quelle: promo

Königs Wusterhausen. Unter dem Motto „Und zum Weihnachtsfest ein Schloss“ finden am Samstag, dem 11. Dezember, von 10 bis 16 Uhr Führungen durchs Schloss Königs Wusterhausen statt. 1698 erhielt der zehnjährige Kronprinz Friedrich Wilhelm das Schloss Königs Wusterhausen von seinen Eltern als Weihnachtsgeschenk. In Kurzführungen wird von königlichen Weihnachtsbräuchen und Geschenken erzählt.

Es gilt die 2G-Regel im Schloss. Außerdem muss eine medizinische Maske getragen werden.

Kabarett in den Kavalierhäusern

Königs Wusterhausen. Das Kabarett Märkwürdig kommt mit seinem Programm „Am besten nichts Neues“ am Freitag, 10. Dezember, in den Saal der Kavalierhäuser Königs Wusterhausen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Tannen und Wild von der Oberförsterei Hammer

Groß Köris. Die beliebte Waldweihnacht in der Landeswaldoberförsterei Hammer kann auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in der gewohnten Form stattfinden.

Der Leiter der Oberförsterei, Tim Ness, und seine Mitarbeiter laden aber zum Verkauf von Weihnachtsbäumen und Wild auf den Hof des denkmalgeschützten Ensembles an der B 179 ein. Am 11. und 12. Dezember ab 12 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit sind Besucher willkommen. Es sind Tannen, Fichten und Kiefern aus den umliegenden Wäldern im Angebot. Eine Tanne kostet unabhängig von der Größe 25 Euro und die Fichten und Kiefern 15 Euro. „Wer möchte, kann sich auch eine Tanne selbst schlagen. Wir begleiten die Interessenten dann dorthin“, sagt Tim Ness.

Konzert in Sperenberg

Sperenberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Sperenberg veranstaltet ein Konzert mit Advents- und Weihnachtsmusik am kommenden Sonntag, dem 12. Dezember. Beginn ist um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche Sperenberg. Es musizieren die Kirchen- und Posaunenchöre aus Sperenberg, Teupitz und Mittenwalde unter der Leitung von Jörg Borleis.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten. Es gilt die 2G-Regel.

Von MAZonline