Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Die angekündigten Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich vorher beim Veranstalter oder der Kartenvorverkaufsstelle, ob die geplanten Konzerte, Lesungen etc. stattfinden.

Beethovens Sonaten in der Alten Aula

Chris Sayles gastiert am Samstag in der Alten Aula. Quelle: Promo

Blankenfelde. Der gebürtige Brite und Wahlbrandenburger Christopher Sayles kommt am Samstag, dem 19. März, zum dritten Mal auf Einladung des Kulturvereins Blankenfelde in die Alte Aula der Gemeinde.

Der Pianist ist ein besonderer Liebhaber der Musik Ludwig van Beethovens und ein exzellenter Interpret seiner Sonaten, heißt es in einer Presseankündigung. Er ist 1984 in Redhill, England geboren und hat mit sieben Jahren begonnen Klavier zu spielen.

Sein Talent wurde bald erkannt und so absolvierte er ein Studium der Musik an der Leeds College für Musik. Sein Debüt machte er 2007 auf der „Leeds International Concert Season“ und erhielt mehrere Preise. Bis 2011 gab er in ganz England regelmäßige Konzerte und wurde zum Musikdirektor der United Reformed Church in Caterham ernannt. 2010 erhielt er das höchstmögliche Diplom für Klavieraufführung. Im Jahr 2011 führte ihn sein Weg nach Deutschland.

Er arbeitet als Konzertpianist und Klavierlehrer. Mit seiner erfrischenden Art und Virtuosität wird er auch diesmal das Konzertpublikum begeistern, heißt es vom Veranstalter. Zu erleben sind am Samstag die Sonaten 18, 27 und 23. Er stellt seine Gage an diesem Nachmittag als Spende zur Verfügung. Wegen der aktuellen Lage in der Ukraine wird der Erlös ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt.

Das Konzert in der Alten Aula beginnt um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Vor dem Konzert kann die aktuelle Ausstellung des Kunsttreffs Mahlow besichtigt werden

Karten und weitere Informationen gibt es beim Kulturverein unter kultblank@web.de oder unter Tel. 03379/37 44 82.

Kunst und Wissenschaft im E-Werk Luckenwalde

Neue Installationen sind ab Sonntag im E-Werk Luckenwalde zu sehen. Quelle: Iris Krüger

Luckenwalde. Das vierte Kapitel der „Power Nights“ wird am Sonntag, dem 20. März, im Luckenwalder E-Werk aufgeschlagen.

Start ist um 15 Uhr mit der Präsentation der Arbeiten von Cooking Sections und Tabita Rezaire. Die „Power Nights: Being Mothers“ bringt künstlerische Interventionen und Forschungsprozesse zusammen, die über Umweltpflege, Reparatur und Ausdauer in einem übermenschlichen Kontext nachdenken. Dazu gehören Präsentationen, neue Auftragsarbeiten und ortsspezifische Interventionen von Revital Cohen & Tuur Van Balen, Cooking Sections, Karrabing Film Collective, Tabita Rezaire, Himali Singh Soin, Isabel Lewis & Sissel Tolaas in Zusammenarbeit mit dem Solistenensemble Kaleidoskop und Ethan Braun.

Durch Wald und Flur

Rund um den Tornower See geht es am Sonntag. Quelle: Günter Mehlitz

Teupitz. Die Teupitzer Frühlingswanderung startet am Sonntag, dem 20. März, um 11 Uhr am Gasthaus Zur Linde in Tornow. Von dort aus geht es über rund 7,3 Kilometer auf dem Naturlehrpfad um den Tornower See, zur Naturquelle Klingespring, vorbei am Gedenkstein für den Botaniker Adolf Strauss, zum Briesensee, den Rastplatz Mittelmühle mit Sägewerk und Wirtshaus zur Hohen Mühle und zurück zum Gasthaus.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0157/56 22 55 21.

Midissage im Gedok-Haus Rangsdorf

Rangsdorf. Im Gedok-Haus in Rangsdorf sind in der Ausstellung „Mikro“ 18 bildenden und angewandte Künstlerinnen mit aktuellen Werken präsent.

Am Sonntag, dem 20. März, um 15 Uhr wird zur Midissage die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle, die Laudatio halten. Im Anschluss wird die Performance „Zoom Zoom 3.0“ von Annette Paul zu sehen sein. Vor dem Bildschirm träumt sich die Pompöse in die Zimmer der anderen Teilnehmer eines Meetings. Sie spaziert gedanklich durch Arbeits-, Wohn- , Schlafzimmer und Küchen und holt mit Neugier Ansichtssachen auf ihren eigenen Schreibtisch. Es entsteht eine temperamentvolle Wohnungsbesichtigung mit eingeschränktem Blickfeld und jeder Menge Träumerei von echten Dingen.

Matinée zum Frühlingsbeginn

Musik und Texte zum Frühlingsbeginn sind am Sonntag in der St.-Moritz-Kirche Mittenwalde zu hören. Quelle: Andrea Müller

Mittenwalde. Musik und Texte zur Tag- und Nachtgleiche sind am Sonntag, dem 20. März, bei der Mittenwalder Matinée zum Frühlingsbeginn in der St.-Moritz-Kirche Mittenwalde zu hören. Das Programm gestalten Uwe Schierhorn mit einem Vortrag, Annette Lattke und Akim Bartel mit Musik für Violine und Gitarre, Gabriele Eichelbaum liest lyrische Werke und Gerd Bandelow präsentiert Farbholzschnitte. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr.

Bilderbuchkino und Konzerte in Luckenwalde

Luckenwalde. Zum Bilderbuchkino „Lieselotte hat Langeweile“ sind Kinder von drei bis sechs Jahren am Freitag, 18. März, um 16 Uhr in der Bibliothek im Bahnhof in Luckenwalde willkommen. Anmeldung erforderlich: Tel. 03371/40 33 40.

Luckenwalde. Die Band East Blues Experience ist am Freitag, 18. März, um 20 Uhr zu Gast im Luckenwalder Stadttheater. Am Samstag, 19. März, treten in einem gemeinsamen Konzert die Familienband und Ohne Filter auf. Los geht es um 20 Uhr. Beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Einsatz auf der Streuobstwiese

Blankensee. Der Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung lädt am Samstag, dem 19. März, zu 10 Uhr zu einem Einsatz auf der Streuobstwiese zwischen Stangenhagen und Schönhagen ein. Dazu gehören: Baumschnitt, Pflege der Baumscheiben und Reparatur der Verbissschutzzäunungen. Verpflegung sollte mitgebracht werden, ebenso wie Gartenwerkzeuge und Handschuhe. Anmeldung: Tel. 033731/70 04 62 oder mail@besucherzentrum-glau.de

Benefizkonzert und Klubkino

Groß Kienitz. Ein Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge beginnt am Sonntag, dem 20. März, um 18 Uhr in der Dorfkirche Groß Kienitz. Zu Gast ist Sängerin Sarah Laminger.

Ludwigsfelde. Eine Vorstellung im Klubkino im Ludwigsfelder Klubhaus beginnt am Sonntag, dem 20. März, um 18 Uhr. Diesmal läuft die französische Komödie „Die schönste Zeit unseres Lebens“.

Astronomisches in Dahlewitz und Herzberg

Einen Onlinevortrag bietet wieder die Sternwarte Dahlewitz am Freitag, dem 18. März, an. Um 19 Uhr spricht Siegurd Magnus über „Der Himmel im Fernglas“. Ein entsprechender Zugangslink wird zehn Minuten vor Beginn auf der Webseite https://sternwartedahlewitz.de freigeschaltet.

Unter dem Motto „Als der Mond zum Schneider kam“ sind Kinder ab acht Jahren am Sonntag, dem 20. März, um 10.30 Uhr im Planetarium Herzberg willkommen. Auf anschauliche Weise werden die verschiedenen Phasen des Mondes erklärt.

Von MAZonline