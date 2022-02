Königs Wusterhausen

Romantische Musik für Cello und Klavier in Königs Wusterhausen

Julia Hamos und Johannes Przygodda spielen am Sonntag romantische Musik für Cello und Klavier in den Kavalierhäusern Königs Wusterhausen Quelle: Brandenburger Festspiele

Königs Wusterhausen. Julia Hamos (Klavier) und Johannes Przygodda (Violoncello) stellen am Sonntag, dem 27. Februar, in den Kavalierhäusern Königs Wusterhausen im Auftaktkonzert der Brandenburger Festspiele im Jahr 2022 die Musik der Romantik in den Mittelpunkt ihres Programms. Beginn des Konzerts ist um 16 Uhr.

Die höchst unterschiedlichen Werke der vier Komponisten, die in einer Zeitspanne vom Revolutionsjahr 1849 bis zur Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert entstanden, eint die Tonsprache: Die Melodie rückt in den Mittelpunkt der Musik.

Die Brandenburger Festspiele sind das Landesfestival in Brandenburg und der Mark. Die musikalischen Entdeckungsreisen unter dem Motto „So klingt Brandenburg!“ führen in Schlösser, Kirchen, Kinos, Klöster und andere fesselnde Orte der Region.

In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entstehen „Märkische Themen“, die die kulturelle Identität und Vielfalt der Spielorte nachhaltig bereichern.

Die Brandenburger Festspiele präsentieren sowohl Künstler, die in der Region verwurzelt sind, als auch internationale Solisten und Ensembles.

Karten für das Konzert gibt es an der Tageskasse oder online im Vorverkauf unter www.brandenburger-festspiele.de oder www.reservix.de oder unter der Tickethotline Tel. 01806/70 07 33

Harmoniumkonzert in Jüterbog

Harmonium-Spezialist Jörg Walter gastiert am Samstag in Jüterbog. Quelle: Promo

Jüterbog. Ein virtuoses Harmoniumkonzert findet am Samstag, dem 26. Februar, um 17 Uhr im Gemeindezentrum, Planeberg 71, in Jüterbog statt.

Der Harmonium-Spezialist Jörg Walter aus Berlin spielt zum Abschluss eines Workshops ein kurzweiliges Konzert. Auf zwei eigenen Konzertharmonien, deren klangliche Vielfalt mit dem Vorurteil aufräumen, das Harmonium sei nur Orgelersatz, hören die Besucher beispielsweise von Sigfrid Karg-Elert eine Fantasie über „Nearer my God“, die er anlässlich des Titanic-Unglücks 1912 komponiert hat. Dazu erklingt die Filmmusik zu „La dolce Vita“ von Nino Rota. Aber auch etwas französische Salonmusik und Kirchenmusik von Franck, Vierne und Elgar und anderen ein Kaleidoskop der Harmoniummöglichkeiten. Beim Konzert gilt die 2G-Regel.

Klänge aus Barock und Gegenwart in Blankenfelde

Blankenfelde. In der Dorfkirche Blankenfelde ist am Sonntag, dem 27. Februar, das Berliner Orgelduo zu Gast. Um 17 Uhr spielen Elke Schneider und Volker Jaekel ein Konzert auf der Schuke-Orgel.Die beiden Organisten bringen das Instrument mit vier Händen und vier Füßen zum Klingen. Dabei werden Klänge aus Barock, Romantik, Gegenwart und Jazz zu einem lebendigen Hörbild. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um eine Kollekte wird gebeten . Es gilt die 2G-Regel.

Vortrag und Saatguttauschbörse

Dahlewitz. Statt der Planetariumsführung durch die Sternwarte Dahlewitz wird wieder ein Onlinevortrag angeboten. Am Freitag, dem 25. Februar, spricht um 19 Uhr Frank Kausch über „Neutrinoastronomie – das Ice Cube Experiment“. Ein entsprechender Zugangslink wird zehn Minuten vor Beginn auf der Webseite https://sternwartedahlewitz.de freigeschaltet.

Raben. Zum „Samenfest“, der Saatguttauschbörse, sind Interessierte am 27. Februar im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben willkommen. Ab 14 Uhr können Gärtner ihre Gemüseschätze und Lieblingskräuter tauschen oder verschenken. Zudem hält Juliane Wittig, die Leiterin des Naturparks, einem Vortrag über Vielfalt im Gemüsegarten und den Erhalt durch die eigene Samengärtnerei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@flaeming.net

Fasching und Fastnachten

Thyrow. Der Heimatverein Thyrow lädt für Sonntag, den 27. Februar, zur Faschingsparty auf dem Hof der Kulturscheune Thyrow ein. Los geht es um 14 Uhr. Es gilt 3G.

Altes Lager. Traditionell ist jetzt die Zeit für Fastnachten und Karneval mit den „Urstromtalern“ im Kulturzentrum das Haus in Altes Lager. Da dies zurzeit nicht möglich ist, soll wenigstens das flämingtypische Gebäck, die Klemmkuchen, verteilt werden. Am 27. und 28. Februar öffnet sich von 13 bis 16 Uhr das „Kuchenfenster“ am Haus und die Klemmkuchen warten auf zahlreiche Abnehmer.

