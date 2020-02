Veranstaltungen in LDS und TF - Wohin am Wochenende in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming?

Für alle, die am Samstag und Sonntag noch keine Termine haben: In Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen – von Konzerten, Lesungen bis zu Messen.