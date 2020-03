Wohin am Wochenende in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming?

Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Multiple Ohrgasmen

Das Duo Streckenbach und Köhle sorgt am 7. März für „Multiple Ohrgasmen“ in den Kavalierhäusern Königs Wusterhausen. Quelle: promo

Königs Wusterhausen. Das Duo Streckenbach und Köhler gastiert am Sonnabend, 7. März, im Saal der Kavalierhäuser Königs Wusterhausen mit seinem Comedyprogramm „Multiple Ohrgasmen“. Die Show beginnt um 19.30 Uhr.

So einen „Ohrgasmus“ kann man nicht erklären, den muss man fühlen, heißt es in einer Pressemitteilung. Und genau das haben sich der Tenor Streckenbach und sein Klavier spielender Prügelknabe Köhler in ihrem Programm „Multiple Ohrgasmen“ auch vorgenommen.

Stellt sich dann nur noch die Frage, wer an diesem Abend auf der größten Ohrgasmuswelle reiten wird. Wer kommt zu früh? Und wer geht zu spät? Es gleicht wohl einem Stimmungshoch wie nach einem „Ohrkan“, wenn die beiden „Ohrca-gleich“ durch die Wellen der Begeisterung paddeln und die „Ohrdnung“ im Publikum abhanden zu kommen droht. Und man braucht sicher kein „Ohrakel“ zu befragen, um zu ahnen, was für ein „Ohratorium“ auf den Zuschauer zukommt, wenn sich die beiden mit zahlreichen „Ohrden“ ausgezeichneten Akteure in vollem „Ohrnat“ in einer Duftwolke von „Ohrangeat“, „Ohregano“ und „Ohrchideen“ auf die Bühne drängen und dem uralten Leitspruch folgend „Ohra et labohra“ zu Gehör bringen, worauf so viele Ohren so lange warteten.

Streckenbach und Köhler – das ist Hochkultur, die tiefer geht als der Stuttgarter Bahnhof und, Kabarett, das mehr Grenzen öffnet als das Schengener Abkommen, verspricht der Veranstalter.

Karten gibt es unter Tel. 03375/202515.

Calimeros zu Gast in Diedersdorf

Die Schweizer Schlagerband Calimeros machen mit ihrer „Endlos Liebe“-Tour Halt auf Schloss Diedersdorf. Quelle: Studio01

Diedersdorf. Im Rahmen ihrer „Endlos Liebe“-Tour kommen die Calimeros mit Stargast Sonia Liebing am Sonntag, dem 8. März, ins Schloss Diedersdorf. Beginn ist um 16 Uhr.Für die Schweizer Schlagerband ist „Endlos Liebe“ bereits das 46. Studioalbum, damit haben die Musiker aus der Schweiz mehr Studioalben produziert als die Hard-Rock-Band AC/DC und die Rolling Stones zusammen. Zudem erobert das Schweizer Erfolgstrio erstmalig Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts und holt sich damit die Poleposition in der Königsdisziplin.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf im Schloss Diedersdorf unter 03379/35350, auf www.ticketmaster.de sowie unter der Tickethotline 01806/994407 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Songs über Partys, Liebe und Wut

Robert Gläser tritt am 6. März im Luckenwalder Alhambra auf. Quelle: promo

Luckenwalde. Das Robert Gläser Trio gastiert am Freitag, dem 6. März, im Luckenwalder Alhambra. Nach 19 Jahren Six und nach über 3000 Konzerten kann er sich auf eine große Fan-Basis verlassen und veröffentlichte nun sein zweites Solo-Album „Brich aus!“, mit dem er auf Tour geht. Gläser präsentiert darauf Songs über Freude, Partys, Liebe, Sehnsucht, Trauer und Wut. Kurzum: Robert Gläser singt um sein Leben. Anders kann er nicht. Anders hat das auch niemand erwartet. Der in Leipzig geborene Bassist, Sänger, Komponist und Produzent gründete als Zwölfjähriger seine erste Band, saß am Schlagzeug bei der Leipziger Punkband L‘Attentat, lernte Bass und Gitarre spielen und wurde dreizehnjährig als „Bassist mit Zukunft“ von seinem Vater, dem Ausnahmemusiker Peter „Cäsar“ Gläser (Renft, Karussell) entdeckt.

Karten für das Konzert gibt es in der MAZ-Ticketeria Luckenwalde, Breite Straße 19/20.

Tatjana Meissner zu Gast im Haus

Tatjana Meissner erinnert in ihrer Show an das untergegangene Land der Libido. Quelle: Robert Lehmann

Altes Lager. Mit ihrer Show „Es war nicht alles Sex“ gastieren Tatjana Meissner und Musiker André Kuntze am Samstag, 7. März, im Haus in Altes Lager. Beginn ist um 20 Uhr. Die beiden nehmen die Deutungshoheit ihrer Vergangenheit in die eigene Hand und erinnern an das untergegangene Land der Libido. Tatjana Meissner und André Kuntze besingen das Trauma menschenunwürdiger Ost-Jeans, erklären, warum Mann und Frau ohne schlechtes Gewissen intim waren und erfreuen sich an dem Phänomen, dass sozialistische Kinderlieder und Parolen selbst bei akuter Demenz in ostdeutschen Gehirnen abrufbar verankert sind.

Von Grieg bis Saint-Saëns

David Castro-Balbi und Ekaterina Chernozub musizieren am 7. März in der Alten Feuerwache Eichwalde. Quelle: Maik Schuk

Eichwalde. Zu einem Kammerkonzert sind Zuhörer am Sonnabend, dem 7. März, um 19 Uhr in der Alten Feuerwache Eichwalde willkommen. Unter dem Titel „Paganini – Virtuose Violinmusik“ spielen David Castro-Balbi an der Violine und Ekaterina Chernozub am Klavier. Es erklingen Werke von Mozart, Liszt, Saint-Saëns, Grieg, Sarasate und anderen.

David Castro-Balbi wuchs in einer Familie mit langer musikalischer Tradition auf. Im Alter von fünf Jahren erhielt er seinen ersten Geigenunterricht. Mit 13 Jahren absolvierte er sein Musik-Diplom am Konservatorium Besançon. Er ist Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe für Violine und Kammermusik, gewann unter anderem den Ersten Preis der „Young Artist Competition“ in Colorado ( USA) sowie den ersten Preis des Ersten Internationalen Violinwettbewerb Mirecourt, wo er das Mendelssohn-Konzert mit dem Orchestre National de Lorraine spielte.

Ekaterina Chernozub erhielt im Alter von sechs Jahren ihren ersten Klavierunterricht und wurde ein Jahr später in die Musikschule ihrer Geburtsstadt Karaganda (frühere UdSSR) aufgenommen. Nach der Abschlussprüfung der Musikschule und des Musikcolleges setzte sie ihr Musikstudium an der berühmter Musikhochschule Kazan fort. Sie absolvierte ihr Studium mit der Goldmedaille.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Eichwalder Buchhandlung Komma oder an der Abendkasse.

Vermeintlich harmlose Blasen

Wildau. Bei der nächsten medizinischen Sonntagsvorlesung am 8. März in der TH Wildau wird der Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Dahme-Spreewald, Rüdiger Müller, über eine Gegebenheit sprechen, die Frauen und Männer von Kopf bis Fuß betreffen kann: Zysten.

Eigentlich sind „Blasen“ im Gewebe harmlos. Diese Hohlräume können im gesamten Körper entstehen, verursachen meist keine Schmerzen und bilden sich von selbst zurück. Wenn aber zum Beispiel Nierenerkrankungen viele Zysten in beiden Nieren auslösen, kann dies zu Nierenversagen führen, was eine Dialyse erfordert. Betroffen davon sind eher Männer über 50. Bei Männern können an stark behaarten Körperstellen Talgzysten entstehen, wenn eine Talgdrüse verstopft oder – eher hormonell bedingt – Hydrozelen, die durch Flüssigkeit in den Hodenhüllen entstehen. Frauen haben an den Geschlechtsorganen von der Pubertät bis ins Alter relativ häufig hormonell bedingte Zysten, die meist von selbst wieder verschwinden. Eine Besonderheit sind sogenannte „Schokoladenzysten“. Diese Zysten gehören zum Krankheitsbild Endometriose und beschreiben wuchernde Gebärmutterschleimhaut, die sich an den Eierstöcken ansiedelt und eine bräunliche Flüssigkeit enthalten.

Die Vorlesung beginnt um 11 Uhr im großen Hörsaal der Halle 14 an der TH Wildau.

Von Alltag und Theater

Zeuthen. Am 1. Februar 2019 verstarb die Schauspielerin Ursula Karusseit. Sie hatte sich sehr auf das Erscheinen ihres zweiten Buches gefreut und wollte auf Lesetour gehen. Am Sonnabend, 7. März, wird sozusagen „stellvertretend“ Uta Schorn, selbst Schauspielerin, um 19 Uhr im Desy Zeuthen aus dem neuen Buch ihrer langjährigen Kollegin und guten Freundin „Usch“ lesen. In ihrer „Zugabe“, so der Titel des zweiten Teils ihrer Biografie, erzählt Karusseit pointiert von vielen kleinen und großen Geschichten am Theater und beim Fernsehen, von ihrer Rolle als Charlotte Gauss in der allseits beliebten deutschen Fernsehserie „In aller Freundschaft“, aber auch von ihrem ganz privaten Alltag und von den Lasten und „Lastern” beim Älterwerden. Akkordeonspieler Tobias Morgenstern wird den Lebenserinnerungen dieser großen Schauspielerin einen sehr persönlichen musikalischen Rahmen geben.

Karten gibt es in der Eichwalder Buchhandlung, 030/6758511 sowie an der Abendkasse.

