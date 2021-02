Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen entsteht schon bald ein neues Wohngebiet. Wie Tobias Schröter (SPD), der Vorsitzende des Königs Wusterhausener Bauausschusses bestätigt, sollen die Bauarbeiten für das Projekt „Wohnen am Nottekanal“ in den nächsten Monaten beginnen. Konkret geht es um neue Wohnflächen auf dem Gelände des alten Gaswerks. Auf dem Gebiet zwischen Scheederstraße, am Amtsgarten und dem Nottekanal musste zunächst eine Altlastsanierung durchgeführt werden. Diese Hürde hat das Projekt jetzt jedoch genommen. „Jetzt kann es losgehen“, sagt Schröter.

Wie die PREA Group mitteilt, entstehen ab dem Sommer auf dem Gelände insgesamt 177 Wohneinheiten. Der Technologie- und Immobilienkonzern, der unter anderem in Berlin sitzt, hat das Wohnprojekt vermittelt. Verkäufer ist die Antan Recona, Käufer die Buwog, ein Tochterunternehmen des Immobilienkonzerns Vonovia. Auf dem 28.000 Quadratmeter großen Gelände sollen Mehrfamilien- und Reihenhäuser entstehen, insgesamt beträgt der Anteil von Wohnfläche dabei 15.000 Quadratmeter.

Viel Wachstum in Königs Wusterhausen

Wie die MAZ bereits berichtete, sind Geschosswohnungen mit zwei bis vier Zimmern entlang der Scheedersraße geplant. Auf dem Mitte des Geländes sollen zwei-bis dreigeschossige „Townhäuser“ entstehen – und zum Wasser hin Terrassenhäuser mit Blick auf den Kanal.

Das neue Wohngebiet entsteht auf dem Gelände des alten Gaswerks (Archivbild). Quelle: Gerlinde Irmscher

Das die PREA Group auf Königs Wusterhausen setzt, kommt nicht von ungefähr: Die Stadt habe ein „attraktives Wachstumspotenzial“ durch ihre Nähe etwa zum Flughafen BER und der Gigafactory vom Autobauer Tesla, heißt es seitens des Konzerns. In Königs Wusterhausen sei das „demografische Wachstum“ mit 1,4 Prozent im Jahr sogar höher als in Berlin (1,1 Prozent).

Infrastruktur für 177 neue Wohneinheiten

Doch bei dem neuen Wohngebiet soll es nicht nur um Wohnungen und Häuser gehen. Wie erste Modelle zeigen, setzt das Projekt dabei auch auf Grünanlagen und Erholungsmöglichkeiten am Wasser.

Auch Tobias Schröter verweist darauf, dass es sich bei dem neuen Wohngebiet um ein recht „grünes Quartier“ handeln würde. Geplant seien außerdem ein Spielplatz und Anlegestellen für Boote. Nach Angaben Schröters sehe das Gelände außerdem auch eine Fläche für eine Kita vor. 177 neue Wohneinheiten bedeuten schließlich auch neue Forderungen an die Infrastruktur. Vor dem Bau jedes neuen Wohngebiets stelle sich deshalb stets die Frage, was es für soziale Folgen haben könne, sagt Schröter. Bei dem Projekt am Nottekanal sieht er jedoch bereits gute Ansätze: Durch die Fläche für die Kita etwa – oder dass der Mix aus Wohnungen und Häusern für eine Durchmischung sorgen könne.

Projekt soll 2024 abgeschlossen sein

Die Stadt Königs Wusterhausen verweist in puncto Infrastruktur darauf, dass die Entwicklungen im Stadtgebiet in die kommunalen Planungen aufgenommen werde. Dabei handele es sich schließlich um mittel- und langfristige Projekte. Die Stadtverwaltung habe das Projekt im Bezug auf das Vorbereiten und Planen bereits seit einigen Jahren begleitet, wie Stadtsprecher Reik Anton mitteilt.

Auch auf dem Gelände des alten Gaswerks wird noch einige Zeit vergehen, bis die ersten Mieter einziehen können. Wie ein Sprecher der Buwog auf MAZ-Anfrage mitteilt, sollen die Arbeiten im Sommer 2024 abgeschlossen sein.

Von Johanna Apel