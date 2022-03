Königs Wusterhausen

Wolfgang Lücke ist in der Kulturlandschaft in der Region längst kein Unbekannter mehr. Ob Plakate oder Flyer des Kulturbundes Dahme-Spreewald – sie tragen seine Handschrift. Alles, was mit Licht und Ton bei Veranstaltungen zusammenhängt, geht auf sein Konto. Zudem ist er auch immer mit der Kamera zugegen, um die Ereignisse zu dokumentieren. Für den studierten Kameramann ist dies genau das Richtige, auch als Ruheständler aktiv zu sein.

1980 zogen Christiana und Wolfgang Lücke nach Königs Wusterhausen

In Magdeburg geboren und aufgewachsen, bewarb er sich nach dem Abitur beim Fernsehen als Kameramann. Nach einem Jahr Volontariat wurde er zur Filmhochschule delegiert , wurde Diplomkameramann. 1980 bot ihm die Kaderabteilung des Fernsehens eine Neubauwohnung in Königs Wusterhausen an. Mit seiner Frau Christiana, sie hatten 1978 geheiratet, zog er nach KW, damals allgemein als „Schlafstadt“ bezeichnet.

Im September 1989 ging „Elf 99“ auf Sendung, und Wolfgang Lücke war mit seiner Kamera dabei. „Es war wohl der letzte Versuch, durch eine neue Gestaltung und Themenwahl die Zuschauer an das Ostfernsehen zu führen“, erinnert er sich. Hier konnten junge Journalisten auch mal Fragen stellen, wie sie bislang nicht denkbar waren. Auch für die Kameraleute war es ein völlig neues Arbeiten. „Wir sind rausgefahren, haben gedreht, und im Anschluss wurde – ohne groß noch etwas zu schneiden – gesendet. Hierarchische Strukturen gab es nicht mehr, lediglich Zeitvorgaben.“ Das sei für alle schon ein bisschen Anarchie gewesen und somit das besondere Flair bei „Elf 99“.

Nach „Elf 99“ wurde er Regiekameramann bei der populären Reisesendung „Einfach raus“

„Wir wurden mit den unterschiedlichsten Themen konfrontiert, ob lustig, traurig oder total abgefahren. Es war spannend, vor Ort zu entscheiden, was will der Redakteur aussagen und wie kann ich ihn begleiten mit meinen Bildern.“ Am 26. März 1994 wurde „Elf 99“ zum letzten Mal ausgestrahlt. Als freier Kameramann war es für Lücke nicht schwer, Arbeit zu finden. Wohl auch, weil ja viele ehemalige Kollegen in den Fernsehanstalten arbeiteten und von seinen Qualitäten wussten.

So hat er unter anderem über zehn Jahre beim MDR als verantwortlicher Regiekameramann die Reisesendung „Einfach raus“ mit Victoria Herrmann als Moderatorin begleitet. „Es hat Spaß gemacht, war aber auch eine Herausforderung für mich. Als Regiekameramann war ich zuständig für die Umsetzung und war aber auch gleichzeitig Kameramann.“ Die letzte Sendung beim Fernsehen war für Wolfgang Lücke 2016 – „zibb“ vom RBB, um sich dann in den Ruhestand zu verabschieden.

Berufliche Erfahrung sei fruchtbringend für Arbeit im Kulturbund

„Es ist schon eine komische Sache, wenn nach 45 Arbeitsjahren etwas aufhört“, sagt er. Aber in ein Loch sei er nicht gefallen. Hat er sich doch schon parallel zu seiner Arbeit als Kameramann beim Kulturbund engagiert, da war es nun ein fließender Übergang, die Arbeit zu intensivieren. Nicht nur seine Frau Christiana Lücke, Vorsitzende des Kulturbundes, schätzt seine Arbeit.

Seine Einstellung, erst einmal positiv zu denken, es könnte ja etwas herauskommen, ist dienlich. „Meine Tätigkeit als Kameramann ist für die Arbeit im Kulturbund sehr fruchtbringend“, so Wolfgang Lücke. Es komme schon einmal vor, dass er bei der Gestaltung eines Bildes an seine Grenzen stoße: „Da schicke ich es zu meinem Sohn Philip, der seit acht Jahren in Kanada lebt und sich beruflich mit digitaler Gestaltung beschäftigt. Er hilft, das Problem zu lösen.“

Wolfgang Lücke: Ein Kameramann muss immer vorausschauen können, was im nächsten Moment passiert aber auch ein bildliches Gedächtnis haben, wenn die Arbeit gut werden soll. Quelle: Gerlinde Irmscher

Für Lückes ist KW bei weitem keine „Schlafstadt“ mehr. Auch durch die Arbeit im Kulturbund sei die Stadt zur Heimat geworden: „Wir haben viele Menschen kennengelernt, die wir schätzen und nicht missen möchten.“

Von Gerlinde Irmscher