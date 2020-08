Wolzig

Es war ein schöner Anlass, zu dem man sich am Freitagnachmittag in Wolzig traf. Mit dem afrikanischen Sprichwort „Man braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen“ begrüßte Heidesees Bürgermeister Björn Langner (parteilos) die Gäste zur feierlichen Eröffnung der neuen Kita nach rund einem Jahr Bauzeit. Das bedeute, Kinder brauchen nicht nur ihre Eltern, sondern auch die Gemeinschaft, um gut aufwachsen zu können.

„Ich freue mich, dass nach so kurzer Zeit der Planungs- und Bauphase eine solche Gemeinschaft in Wolzig geschaffen werden konnte, die wir heute nun ganz offiziell ihrer Bestimmung übergeben wollen“, sagt Björn Langner. Gekommen waren unter anderem neben Gemeindevertretern auch Carsten Saß, Dezernent für Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur im Landkreis, die Bundestagsabgeordneten Sylvia Lehmann ( SPD) und Jana Schimke ( CDU).

Pädagogischer Schwerpunkt ist Natur und Wald

Da die Kita in unmittelbarer Nähe zum Naturpark Dahme-Heideseen liegt, wurde der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit auf die Themen Wald und Natur ausgerichtet. Dar Name passt dazu: „ Natur-Kita-Wolzig“. Unter anderem können die Kinder auf der nahe gelegenen Streuobstwiese den Verlauf der vier Jahreszeiten beobachten und erleben. In den Funktionsräumen können sie kreativ sein, mit Naturmaterialien spielen und basteln.

2,8 Millionen Euro hat die Gemeinde für den Neubau investiert. Davon entfallen 2,2 Millionen Euro für das Gebäude, 350.000 Euro für die Außenanlagen, 67.000 Euro für die Spielgeräte und 180.000 Euro für die Ausstattung. „Mit den Kosten sind wir im beantragten Rahmen geblieben“, freut sich der Bürgermeister.

Die Kita wurde in Stahlskelettbauweise von der Firma Algeco schlüsselfertig ausgebaut. Ausgelegt ist sie für bis zu 85 Betreuungsplätzen, 30 davon im Krippenbereich. Hier gibt es drei Gruppenbereiche mit zwei Waschräumen. Für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt wurden zwei Gruppenbereiche mit einem gemeinsamen Waschräumen eingerichtet. Zudem gibt es einen Bewegungsraum und eine Ausgabeküche.

Draußen gibt es je ein Spielplatz für den Krippen- und Kindergartenbereich. Kita-Leiterin Isabell Kockot war von Anfang an eingebunden und konnte Vorstellungen einbringen. Sowohl Außen, wie auch Innen war das Art-Efx Team aus Potsdam aktiv. So zeigen auf der Außenfassade vier Graffitis einen Baum in der jeweils entsprechenden Jahreszeit.

„Es war ein weiter Weg für uns aber heute ist ein besonderer Tag und wir wollen nicht mehr an die Dinge denken, die uns im Wege standen, heute wollen wir uns einfach freuen“, sagt Margitta Gonther von der Algeco GmbH und hat auch gleich noch Geschenke mitgebracht: Decken für den Aufenthalt in der freien Natur und einen „Kita-Racer“ in Form eines Bobby-Cars.

Geschenke gab es auch von der ortsansässigen Firma Seramun Diagnostica. Geschäftsführer Peter Lobeda überreichte einen Korb Wolle, die die Kinder verarbeiten können und einen Scheck in Höhe von 1442,85 Euro, der Erlös vom Verkauf der „Seramun-Wolle“.

Sylvia Lehmann brachte einen Beutel voller Dinge, die Kinder zum Basteln gebrauchen können. „Es ist alles supertoll geworden“, so das Urteil von Janett Bienwald, Fachberatung für Kindertagesstätten. Und auch Ortsvorsteher Mario Oswald freut sich nun wieder eine Kita im Ort zu haben. Die alte musste 2018 geschlossen werden.

„Ich freue mich, dass ich hier arbeiten kann. Das pädagogische Konzept findet sich in allen Räumen wieder“, sagt Erzieherin Susanne Claus. So sieht es auch der stellvertretende Kita-Leiter Marcel Krug.

Carina Rosenkranz und Christoph Böhm aus Bindow waren mit ihrem acht Monate alten Töchterchen gekommen: „Es ist schön offen, groß, hell und bunt hier. Wir könnten uns vorstellen, Elisabeth hier unterzubringen.“

