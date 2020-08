Wolzig

Im Rahmen seiner diesjährigen Sommertour machte Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, in Wolzig halt. Dort besuchte der SPD-Politiker die Seramun Diagnostica GmbH. Das Unternehmen produziert unter anderem Diagnostika, also spezielle Hilfsmittel, zum Nachweis von Infektions- und Autoimmunerkrankungen. Begleitet wurde er von der Bundestagsabgeordneten Sylvia Lehmann und Landrat Stephan Loge (beide SPD). Da das Unternehmen Wert auf regionale Vernetzung legt, war auch Bürgermeister Björn Langner (parteilos) gekommen.

Millionen-Investition

Geschäftsfürerin Renate Fischer gab einen Einblick in die Entwicklung des Unternehmens. Sie erinnerte daran, wie Firmengründer und Gesellschafter Thomas Porstmann 1992 in Dolgenbrodt auf 17 Quadratmetern Seramun aus der Taufe hob, mit gerade einmal drei Mitarbeitern. Sie berichtete, wie die Firma wuchs und man im Jahr 2003 mit 14 Mitarbeitern das Firmengebäude mit 2000 Quadratmetern in Wolzig bezog. 2019 zählte das Unternehmen 69 Mitarbeiter und einen Azubi. Im vergangenen September wurde der Grundstein für ein neues Produktionsgebäude gelegt.

„Im Neubau können wir die Produktionsaktivitäten der Seramun räumlich erweitern und eine Diversifizierung der Produktion nach neuesten technischen Anforderungen auch in Zukunft gewährleisten“, sagt Renate Fischer. Zehn Millionen Euro an Eigenmitteln investiert Seramun, dazu kommen 1,1 Millionen Euro aus Fördermitteln des Landes Brandenburg. Informationen gab es unter anderem über die Vielfalt der Produktentwicklung oder wie das Unternehmen auf Markttrends reagiert.

Tests zum Nachweis des Corona-Virus

Bevor man zu einem Rundgang über die Baustelle aufbrach, informierte der Leiter Forschung und Entwicklung, Mathias Schlegel über die neueste Entwicklung – Labortests zum Nachweis des Coronavirus.

„Es ist uns wichtig, die Unternehmen in Brandenburg wahrzunehmen“, begründete der Minister den Besuch und zeigte sich beeindruckt. Mit ihren 70 Mitarbeitern erbringe die Seramun Diagnostica GmbH wissenschaftliches Weltniveau. „Was ich gesehen habe und in welcher Richtung hier gearbeitet wird – das ist richtungsweisend“, sagte der Minister.

Von Gerlinde Irmscher