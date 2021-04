Wolzig: Zwei Schafe wahrscheinlich von Wolf gerissen

Wolzig

Wenn Heidi Wulze morgens gegen sieben die Wiese hinter dem Haus in Wolzig betritt, dann kommen ihr Lisa, Else und Susi schon entgegengesprungen. Da gibt es dann auch ein Leckerli für die drei Schafe. Nicht so am Dienstagmorgen. Susi sprang sichtlich aufgeregt über die Wiese, lies niemand an sich herankommen. Die beiden anderen waren gar nicht zu sehen. Heidi Wulze entdeckte sie schließlich, wie sie augenscheinlich von einem Wolf gerissen tot auf der Wiese lagen.

Gegen 23 Uhr hatte der Hund des Nachbarn angeschlagen. Beim Hinsehen vermutete man, dass eine Katze, die unterwegs war, der Grund war. Nachts um zwei schlug der Hund erneut an. Offensichtlich hatte sich da der Wolf seine Opfer gesucht.

Ein Wolfsgutachter nahm alles auf, begutachtete den 1,60 Meter hohen Zaun und auf die Frage, sind die Schafe von einem Wolf gerissen worden, antwortete er: „Wir vermuten nicht, wir untersuchen genau“. Deshalb könne er erst dann, wenn er alle Ergebnisse seiner Untersuchungen gründlich ausgewertet habe, eine Antwort geben. Bevor er sich verabschiedete, übergab er noch einen Flyer vom Landesamt für Umwelt „Wolfsübergriffe auf Nutztiere – Hinweise für Tierhalter“.

In derselben Nacht um 1.30 Uhr beobachtete Ute Bernhardt in Kolberg einen Wolf, der über die Straße lief und sich an den gelben Säcken zu schaffen machte. „Unser Hund Odin hatte tierischen Krach gemacht, so dass ich mich auf die Suche nach ihm machte. Da stand plötzlich der Wolf vor mir.“ gi

Von Gerlinde Irmscher