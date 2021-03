Wildau

Ob das neue RKI-Zentrum für Künstliche Intelligenz und Public Health am Mittwoch in Wildau feierlich eröffnet wird, oder ob man nur in aller Stille die Türen aufschließt, ist noch nicht ganz klar. Die Entscheidung hänge von den Corona-Zahlen ab, heißt es. Sicher ist jedoch, dass zwei Redner, die eigentlich Grußworte hätten sprechen sollen, nicht erscheinen werden.

Staatsministerin Kathrin Schneider ist genauso von der Rednerliste verschwunden wie der Lausitzbeauftragte der Landesregierung, Klaus Freytag. Beide sind verstimmt, denn um den neuen RKI-Standort ist hinter den Kulissen ein riesiger Streit entbrannt. Es geht dabei um die Frage, wer die 480 Millionen Euro, die der Betrieb der Außenstelle bis 2038 kosten wird, bezahlt. Und vor allem aus welchen Mitteln.

Lausitz kritisiert, dass Mittel in strukturstarken Raum fließen

Denn aktuell ist vorgesehen, dass das Geld komplett aus den Fördermitteln genommen wird, die für die Stärkung der Lausitz gedacht sind. Entsprechende Zusagen hat das Bundesgesundheitsministerium gemacht. Diese Nachricht kam allerdings in der Lausitz gar nicht gut an. Dort ist man der Meinung, dass diese Mittel in die Kohleregion gehören und nicht in den strukturstarken, berlinnahen Raum.

Die Milliarden, die vom Bund zur Verfügung gestellt wurden, sollen strukturelle Defizite beseitigen, sagt etwa die Sprecherin der Lausitzer Kommunen in Brandenburg, Christine Herntier. Der boomende Speckgürtel habe solche Probleme nicht.

So ähnlich sieht man das offenbar auch in der Staatskanzlei, wo man sich eine Ansiedlung des RKI in Cottbus oder Senftenberg gewünscht hätte.

Dahme-Spreewald ist Teil der Förderregion

In Wildau sieht man das etwas anders. Gerhard Janßen, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Dahme-Spreewald, sagt, dass er den Unmut in der Lausitz zwar verstehen könne. Wildau sei aus seiner Sicht dennoch genau der richtige Standort für das RKI. Mit inzwischen vier wissenschaftlichen Einrichtungen etabliere sich der Norden von Dahme-Spreewald als Wissenschaftsstandort, was auch auf die Lausitz ausstrahle, sagt er. Für das Robert-Koch-Institut sei diese Kulisse wie gemacht.

Zudem sei das Prozedere rechtlich unproblematisch, denn das Projekt sei streng nach den Richtlinien des Lausitzfördergesetzes gelaufen. In diesem Gesetz ist die Förderregion klar definiert, und zu ihr gehören nicht nur die angestammten Lausitzkreise rund um Cottbus, sondern auch der Landkreis Dahme-Spreewald. Also auch Wildau.

Landrat: RKI schlägt „Brücke in die Lausitz“

Das ist in gewisser Weise sogar folgerichtig, denn Dahme-Spreewald ist seit Jahren Mitglied der „Wirtschaftsregion Lausitz“ und hat dort auch Beiträge gezahlt, die im Kreistag nicht immer unumstritten waren. Zudem führt die wesentliche Infrastruktur, die die Lausitz mit Berlin verbindet, durch Dahme-Spreewald. Landrat Stephan Loge (SPD) spricht deshalb auch davon, dass künftig vom RKI-Standort in Wildau eine „Brücke in die Lausitz“ geschlagen wird.

Gerhard Janßen verweist aber auch ganz ohne Metaphorik auf den Gesetzestext. „Dort steht, dass die Bundesregierung mindesten 5000 Arbeitsplätze von Bundesbehörden in den Fördergebieten einrichten wird, möglichst gleichmäßig verteilt und unter Beachtung fachlicher Kriterien“, so Janßen. Das Robert-Koch-Institut ist eine Bundesbehörde. Und aus fachlicher Sicht spreche alles für den Standort Wildau. Denn von den 100 Beschäftigten, die dort an künstlicher Intelligenz forschen sollen, werden viele Informatiker sein, so Janßen. „Und an der benachbarten TH Wildau gibt es den Studiengang Biosystemtechnik/Bioinformatik. Das sind nun mal genau die Schwerpunkte, um die es dem RKI geht.“

Sylvia Lehmann empfiehlt Kompromisslösung

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Cottbus, Peter Kopf, begrüßt deshalb die Entscheidung des RKI für Wildau auch grundsätzlich. Er sagt dennoch, dass das Bundesgesundheitsministerium den Betrieb selbst bezahlen müsse, damit mehr Geld für Projekte übrig bleibt, die direkt in der Lausitz ihren Platz haben. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke sieht die jetzige Schwerpunktsetzung kritisch. „Machen wir uns nichts vor. Die Lausitz wird von der RKI-Außenstelle in Wildau nicht allzu viel spüren“, sagt sie.

Die Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann (SPD) hat deshalb einen Kompromissvorschlag. Sie empfiehlt Jens Spahn, die Lausitzmittel nicht bis 2038 zu nutzen, sondern schon deutlich früher mit Geld aus seinem Ministerium einzusteigen. „Der Landesregierung empfehle ich bei diesem Prozess koordinierend und vermittelnd zu wirken. Den Strukturwandel in der Lausitz werden wir nur gemeinsam schaffen und das RKI wird seine Strahlkraft für die Region entfalten“, so Lehmann.

