Zeesen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den Morgenstunden am Donnerstag in der Karl-Liebknecht-Straße in Zeesen. Ein Verkehrsteilnehmer missachtete die Vorfahrtsregelung an der Einmündung zur Puschkinstraße, so dass ein Suzuki-Kleinwagen mit einem Pkw Bmw zusammenstieß. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Autofahrer im Alter von 54 und 68 Jahren ins Krankenhaus, um gesundheitliche Spätfolgen auszuschließen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von MAZonline