Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Wanderwege, Museen, Wassersport – wer am Wochenende etwas erleben will, hat in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald eine große Auswahl an Ausflugszielen. Doch nicht immer fällt einem das passende ein. Die MAZ hilft: Hier einige spannende Anlaufpunkte in der Region.

Ausflug für Spürnasen: Petkuser Familienwanderweg

Mit dem Spürnasenquiz durch die Landschaft: Die Tour für Familien startet am Gutshaus Petkus. Quelle: Gerald Bornschein (Archiv)

Das besondere Familienwandererlebnis mit Start- und Zielpunkt am Skatehotel Petkus gibt es erst seit diesem Sommer – ein brandneuer Tipp also. Hier können sich kleine und große Entdecker das Spürnasenquiz abholen und auf mehreren Stationen entlang des rund fünf Kilometer langen Rundweges die Natur mit allen Sinnen kennenlernen. Die Strecke, der im Sommergarten des Gutshauses Petkus startet, geht über Feldwege, die Flaeming-Skate und ein Stück durch den Ort Petkus zurück zum Gutshaus. Unterwegs gibt es am Wegesrand, im Wald, auf der Streuobstwiese oder am Wehrsdorfer Teich jede Menge zu entdecken. Danach warten regionale Gerichte im Restaurant Roggenkönig auf die hungrigen Wanderer.

Kosten: kein Eintritt

Öffnungszeiten: immer zugänglich

Anmeldung: nicht nötig

Kontakt: Die Tour beginnt und endet am Gutshaus Petkus, Merzdorfer Straße 36, 15837 Baruth/Mark OT Petkus.

Wasserausflug: Mit dem Hydrobike über den Mellensee

Der Erlebnisbahnhof vermietet nicht nur Draisinen, sondern auch Hydrobikes, mit denen Ausflügler den Mellensee erkunden können. Quelle: Jutta Abromeit (Archiv)

Die Anreise mit der Hebeldraisine zum Mellensee kennen bereits viele, aber die Hydrobikes vor Ort sind ein noch unbekannter Wasserspaß. Denn mit dem Fahrrad über das Wasser radeln – das macht man nicht jeden Tag. Die Bikevermietung erfolgt über die Erlebnisbahn in Mellensee. Wer will, kann auch eine Halbtagestour zusammen mit den Draisinenfahrern mitmachen. Ein Eis im Eiscafé Angela rundet den Wochenendausflug ab.

Kosten: 10 Euro pro Hydrobike für eine Stunde, Halbtagestouren: ab 32 Euro für Erwachsene, ab 16 Euro für Kinder

Öffnungszeiten: Wer sich auf eigene Faust ein Rad mieten will, kann das täglich um 11.30, 14 oder 15.30 Uhr tun. Touren starten jeweils um 11.30 und um 15.30 Uhr.

Anmeldung: erforderlich

Kontakt: Station Erlebnisbahnhof Mellensee, Am Bahnhof 3, 15838 Am Mellensee, Telefon (03377) 3300850, Internet: www.erlebnisbahn.de

Ausflug ins Mittelalter: Kindermuseum in Jüterbog

Im Jüterboger Kindermuseum können sich Jungen und Mädchen unter anderem am Bau eines Stadttores versuchen. Quelle: Isabelle Richter (Archiv)

Kinder finden Ausstellungen langweilig? Diese garantiert nicht. Im Kindermuseum in Jüterbog wird alles dafür getan, dass die Stadtgeschichte zur Zeitreise wird. Die Jungen und Mädchen können beim Mit-Mach-Mittelalter in die Kostüme und Rollen der Menschen schlüpfen, die bereits vor über 500 Jahren in Jüterbog lebten. Im Kellergewölbe des Museums begleitet die Klostermaus Franzi die Ausstellung und zeigt, wie das Leben damals aussah.

Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3,50 Euro (inkl. Mit-Mach-Mittelalter)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Mittwoch und Freitag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, Montag geschlossen

Anmeldung: nicht erforderlich

Kontakt: Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog, Telefon (03372) 463144

Actionreicher Ausflug : Wasserskipark in Zossen

Anfänger sollten sich vielleicht nicht gleich an diese Tricks wagen – aber für alle, die einen actionreichen Tag verbringen wollen, ist der Wasserskipark in Zossen genau das Richtige. Quelle: Lars Sittig (Archiv)

Wem Baden und Bootfahren im Sommer zu langweilig ist, sollte den Wasserskipark in Zossen ausprobieren. Die Anlage ist bei Sportlern und Anfängern beliebt, denn die Anlage hat für jeden die richtige Herausforderung. Natürlich bietet der Skipark auch Kurse an und das passende Equipment kann ebenfalls ausgeliehen werden. Wem das zu anstrengend ist, der kann auch einfach am Stand liegen und den Profis bei ihren Tricks zusehen oder sich im Aquaglide Park vergnügen. Über Hindernisse auf dem Wasser geht es da einen Parcours entlang – nass werden garantiert.

Kosten: Aquaglide Park: Erwachsene 12 Euro, Jugendliche 8 Euro; Preise für Wasserski starten bei 15 Euro, Equipment kostet extra

Öffnungszeiten: variieren, Wasserskipark in der Regel von 12 bis 18 Uhr, Aquaglide Park 12 bis 17 Uhr, Strand 12 bis 19 Uhr, Infos auf www.wasserskipark-zossen.de

Anmeldung: erforderlich, nur online möglich (bei freien Slots auch vor Ort über das Smartphone möglich)

Kontakt: Schünower Straße 19, 15806 Zossen OT Horstfelde, Telefon (03377) 203534, www.wasserskipark-zossen.de

Ausflug mit Kranich: Freiraumausstellung Glauer Felder

Für die Freiluftausstellung Glauer Felder können Besucher im Natur-Park-Zentrum unter anderem Ferngläser ausleihen. Quelle: Team Red / Anke Großklas (Archiv)

Ein Ausflug zum Naturpark Nuthe-Nieplitz lohnt sich nicht nur für Tierbeobachter im Wildtiergehege Glauer Tal. Auch die Glauer Felder laden zum Spazieren ein. Mit dem Maskottchen Nunie – ein Kranich – wird auch Kindern auf der Freiraumausstellung auch nicht langweilig. Es animiert mit spannenden Forscherfragen zum spielerischen Erkunden des Geländes. Das Heft, in dem Nunie Fragen klärt wie: „Wie viele Stockwerke hat ein Wald? Gibt es Dünen auch im Innenland? Warum sind Gewässer so wichtig als Lebensraum für Vögel?“, ist im Natur-Park-Zentrum erhältlich und kostet 1,50 Euro.

Kosten: Glauer Felder: kostenfrei, Wildgehege: Erwachsene 4 Euro, Kinder 1,50 Euro

Öffnungszeiten: Natur-Park-Zentrum täglich 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass Wildgehege: 17 Uhr

Anmeldung: nicht erforderlich

Kontakt: Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Telefon (033731) 700460

Kuscheliger Ausflug : Besuch auf dem Märkischen Lamahof

Anita Selig-Smith führt den Märkischen Lamahof in Schenkendorf. Quelle: Feliks Todtmann (Archiv)

Klar, der Märkische Lamahof ist inzwischen bis weit über die Region bekannt. Doch gerade in Zeiten von Corona, wo der Kontakt zu anderen Menschen schwierig ist, macht so eine Wanderung mit Lama oder Alpaka besonders Spaß. Denn die Tiere mögen die Nähe und lange Spaziergänge. In den letzt Monaten hat Anita Selig-Smith, die den Lamahof in Schenkendorf führt, gespürt, dass ihre rund 50 Tiere unter dem fehlenden Auslauf gelitten haben. Jetzt sind Spaziergänge wieder möglich – allerdings nur nach Anmeldung. Wer einen Ausflug zum Lamahof plant, sollte sich das nicht zu kurzfristig überlegen, die Touren sind schnell ausgebucht.

Kosten: ab 30 Euro für ein Tier zuzüglich 15 Euro pro Erwachsenen und 10 Euro pro Kind, mehr Infos unter www.zadik-lamas.de

Öffnungszeiten: nach Absprache

Anmeldung: erforderlich

Kontakt: Freiherr-von-Loeben-Str. 2, 15749 Mittenwalde OT Schenkendorf, Telefon (03375) 524502, www.zadik-lamas.de

Ausflug zum Staunen: Flugzeuge beobachten in Selchow

Die Bar 45überNull verdankt ihren Namen übrigens der Höhe des Hofladengebäudes. Wegen der Nähe zum Flughafen durfte es maximal eine Höhe von 45 Meter über Normalnull messen. Quelle: Nadine Pensold (Archiv)

Klar, ein Geheimtipp ist auch die Bar 45überNull nicht mehr, aber gerade mit Blick auf die Öffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg im Herbst 2020 wird auch dieses Ausflugsziel noch einmal aktuell. Denn dann werden über den Köpfen der Besucher noch einmal mehr Flugzeuge abheben als bisher. Die Bar befindet sich auf dem Gelände des Hofladens Sauerwald im Ortsteil Selchow in Schönefeld. In Liegestühlen können die Gäste hier ein Getränk genießen und dabei den startenden und landenden Flugzeugen zuschauen.

Kosten: nur für Getränke, keine Kartenzahlung möglich

Öffnungszeiten: April bis Oktober, Montag bis Freitag 12 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr

Anmeldung: nicht erforderlich

Kontakt: Wiesenweg 1, 12529 Schönefeld OT Selchow, Telefon (0173) 8111437

Sportlicher Ausflug : Wandern auf dem Mühlen- und Quellweg

Der Tornower See lädt Wanderer im Sommer auf einen Sprung ins Wasser ein. Am südlichen Ende finden Ausflügler dann die Quelle Klingenspring. Quelle: Günter Mehlitz (Archiv)

Vom Teupitzer See zur Quelle Klingespring führt eine traumhafte Wanderung, die von noch nicht vielen Ausflüglern entdeckt wurde. Der Weg startet in Teupitz und führt über den Tütschensee, über Tornow und den Briesensee, vorbei an der Mittelmühle und der Hohe Mühle entlang des Tornower Sees zurück nach Teupitz. Wanderer sollten dann den gelben Punkten auf weißem Grund folgen, um auf dem Mühlen- und Quellweg zu bleiben. Die Strecke ist etwa elf Kilometer lang und dauert drei bis vier Stunden.

Kosten: kostenlos

Öffnungszeiten: immer zugänglich

Anmeldung: nicht erforderlich

Kontakt: Start- und Endpunkt der Wanderung ist der Markt in Teupitz

Ausflug zum Genießen: Mit dem Schiff auf dem Teupitzer See

Aussichtssteg in Teupitz mit Blick auf den Teupitzer See am 14.05.2019. Entstanden im Rahmen des 200. Geburtstages von Theodor Fontane auf der vierten Fontane-Wanderung. Foto: Julian Michael Klein Quelle: Julian Michael Klein (Archiv)

Südlich von Königs Wusterhausen liegt das wunderschöne Dahme-Seengebiet – das viele Ausflügler sicher schon von Radtouren oder Wanderungen kennen. Doch auch vom Wasser aus ist das Ziel eine Reise wert. Das Fahrgastschiff Schenkenland im Hafen von Teupitz verspricht eine Entdeckungsreise über die Seen und, dass die Besucher von ihrem Alltag entschleunigen. Die durch Kanäle verbundenen Seen bieten eine attraktive Mischung aus spreewaldartigem Flair und der Weite der märkischen Seenlandschaft. Angeboten werden Linien- oder Tagesfahrten. Start und Ziel ist in Teupitz am Anlegesteg Bohr's Brücke (Ausnahme: Fahrt auf der Dahme).

Kosten: Je nach Tour zahlen Erwachsene zwischen 7 und 24 Euro, Kinder zwischen 4 und 13 Euro.

Öffnungszeiten: Fahrplan wird wöchentlich aktualisiert und ist unter www.dahme-schifffahrt.de/dahme-schifffahrt-teupitz-fahrplan zu finden.

Anmeldung: dringend empfohlen, da es aufgrund der Corona-Bestimmungen nur wenige Sitzplätze gibt

Kontakt: Markt 16, 15755 Teupitz, Telefon (033766) 41555 (dienstags bis sonntags zwischen 9 und 15 Uhr), Internet: www.dahme-schifffahrt.de

Ausflug in den Wald: Gräbendorf und Märkisch Buchholz

Haus des Waldes in Gräbendorf: Hier können Kinder den Wald aus der Entdeckerperspektive kennenlernen. Quelle: Archiv

Den Wald erleben können Kinder im Haus des Waldes in Gräbendorf und im Kinderwald Märkisch Buchholz. Das Haus des Waldes gehört zu den ältesten und traditionsreichsten forstlichen Naturschutzzentren Deutschlands. Hier können Kinder den Wald aus der Entdeckerperspektive kennenlernen und erfahren, wie der Fuchs lebt, ob ein Hirschkäfer auch ein Geweih hat oder wie viele Stockwerke ein Baum hat. (Wegen Corona sind der Fuchsbau sowie die Toiletten allerdings derzeit geschlossen, Besucher sind angehalten, den Abstand von zwei Metern einzuhalten.) Und auch der Kinderwald lädt dazu ein, den Wald zu entdecken. Das eineinhalb Hektar große Gelände lädt nicht nur zum Wissen sammeln, sondern auch zum Herumtoben ein.

Kosten: kein Eintritt

Öffnungszeiten: Haus des Waldes: Montag bis Donnerstag und Samstag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr; Kinderwald: frei zugänglich

Anmeldung: nicht erforderlich

Kontakt: Haus des Waldes, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee OT Gräbendorf; Kinderwald, 15748 Märkisch Buchholz

Von Lisa Neugebauer