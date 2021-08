Zernsdorf

Auf Höhe der Schule in der Alten Trift in Zernsdorf war es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Rückwärtsfahren war ein Dacia mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Der 37-jährige Radfahrer trug leichte Verletzungen davon. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Von MAZonline