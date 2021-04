Zeuthen

Das Rezept per App an die Apotheke leiten, die Krankschrift auf digitalem Weg an den Arbeitgeber schicken – all das sieht die weitere „Digitalisierung in der Medizin“, Stichwort Telematikinfrastruktur (TI ) vor. Über das Für und Wider von elektronischer Patientenakte (ePA) und cloudbasierter Praxisverwaltung spricht Nervenärztin Kathrin Gaebler im Interview. Sie selbst will ihre Praxis nicht in die TI einbeziehen lassen und hat sich einer Musterklage gegen das Vorhaben angeschlossen.

Worum geht es genau bei der TI, zu der elektronische Patientenakte und cloudbasierte Praxisverwaltung gehören?

Kathrin Gaebler: Die TI ist gesetzlich geregelt und schreibt die Vernetzung von allen Beteiligten des Gesundheitswesens im Internet vor. Das sind unter anderem Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker, Krankenkassen, aber auch Administratoren und technische Dienstleister. Schon jetzt gibt es mindestens 200 000 zugriffsberechtigte Teilnehmer, hinter denen geschätzt zwei Millionen Menschen stehen. Ab 2023 sollen alle Gesundheitsdaten in einer Cloud gespeichert werden. Die Daten eines Patienten bleiben nicht mehr wie bisher auf dem Computer der Praxis, sondern lagern auf zentralen Servern, für die die Krankenkassen sorgen müssen. Die geben diese Aufgabe weiter an Servicedienstleister. Wichtig zu wissen: in Wirklichkeit geht es gar nicht in erster Linie um Digitalisierung sondern um Vernetzung.

Ich möchte auf die Vorteile kommen. Wo liegen die?

In einer Notfallsituation kommt der Notfallmediziner an die Daten der Patienten ran, kann Krankheiten, Vorerkrankungen, Allergien ablesen. Auch Mehrfachuntersuchungen können vermieden werden. Sowohl das elektronische Rezept als auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben Vorteile, aber auch Nachteile.

Welche?

Virtuelle Patientenakten in zentralen Servern dienen nicht einer besseren medizinischen Versorgung sondern der Wirtschafts- und Technologieförderung. Es erschließt neue Geschäftsfelder, die auf Verarbeitung personengebundener Gesundheitsdaten beruhen. Beispiele gibt es jetzt schon mit den zahlreichen Gesundheitsapps. Daten sind das Gold von heute. Die TI bedeutet eine zentrale Datenspeicherung. Dabei könnte die Speicherung der Daten auch dezentral erfolgen. Eine echte Verbesserung der Gesundheitsfürsorge würde durch ganz andere Maßnahmen entstehen, etwa indem mehr Krankenschwestern/Pfleger pro Patient zur Verfügung stehen.

Die Bundesregierung sieht das anders und sagt auch, dass die Daten sicher seien und jeder Patient selbst bestimmen kann, was dort hinein kommt und wer Zugriff hat. Wie sehen Sie das?

Nun, ich sehe das kritisch, denn keine Daten der Welt auf Servern sind sicher. Die Daten werden in einem Datenumfeld gesammelt, das Hackerangriffen von verschiedenen Seiten, z.B. organisierter Kriminalität, ausgesetzt sein wird. Zudem weise ich darauf hin, dass ich als Ärztin verpflichtet sein werde, alle meine Befunde, Diagnosen, Behandlungsverläufe, Protokolle von Psychotherapie-Sitzungen eines Patienten einzutragen. Das widerspricht der Behauptung der Bundesregierung. Der Patient hat es eben nicht selbst in der Hand, es sei denn, er widerspricht bei der Krankenkasse der ePA. Derzeit ist sogar in der Diskussion, die Teilnahme an der ePA als Cloudlösung für jeden verpflichtend zu machen – sogenannte Opt-out-Lösung.

Was heißt cloudbasierte Praxisverwaltung für Sie als Nervenärztin?

Das heißt, alle Daten würden in der Cloud hinterlegt. Zum Beispiel wäre das auch das Behandlungsprotokoll einer Sitzung. Nehmen wir jemanden mit einem Seitensprung und diese Daten würden gehackt, dann könnte mit den Informationen Geld oder ein bestimmtes Verhalten erpresst werden. Genetische Erkrankungsrisiken werden möglicherweise abgecheckt, Versicherer verweigern dann Versicherungen, Banken Kredite, Staaten die Verbeamtung.

Wie halten Sie persönlich von der TI?

Die cloudbasierte Praxisverwaltung ist für mich ein Albtraum. Das zeigen aktuelle Beispiele: 31 980 Datensätze von Psychotherapien wurden in Finnland zur Erpressung gehackt und im Darknet frei zugänglich gemacht. Datensätze von 491 840 Personen wurden in Frankreich gestohlen.

Wenn Sie Vor- und Nachteile abwägen, zu welchem Ergebnis kommen Sie?

Die Nachteile überwiegen die möglichen Vorteile. Dabei könnte man die Nachteile durch Speicherung der Daten der ePA dezentral auf der elektronischen Gesundheitskarte aufheben. Meines Wissens gäbe es die Möglichkeit dafür und die Hoheit über die Daten bliebe beim Patienten.

Viele Ihrer Kollegen wollen keine ePA, um das Arztgeheimnis und vor allem das Vertrauen zwischen Patient und Therapeut zu schützen.

Es läuft unter anderem eine Klage gegen Sanktionen, die gegen Ärzte und Therapeuten gerichtet sind, die sich aus Gewissensgründen gegen den Anschluss an die TI entschlossen haben. Wir Ärzte verstehen uns als Anwälte für die Patienten. Der Nichtanschluss an die TI ist das, was ich derzeit dazu beitragen kann.

Von Andrea Müller