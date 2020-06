Zeuthen

Am Donnerstagabend gab es am Siegertplatz eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Der Streit endete in einer leichten Körperverletzung an einem 17- und einem 20-Jährigen. Nach anfänglichen Pöbeleien war ein Jugendliche von zwei anderen geschlagen worden, um ihm den Rucksack zu rauben. Ein 16-jähriger Täter konnte gestellt werden. Die geraubten Sachen konnten zurückgegeben werden.

Von MAZonline