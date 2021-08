Zeuthen: Autounfall wegen Trunkenheit

Zeuthen

Seit Mittwochabend dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einem Verkehrsunfall an. Auf der Hoherlehmer Straße in Zeuthen hatte bei einem Auffahrunfall ein Pkw ein vorausfahrendes Auto so heftig gerammt, dass dieser auf einen dritten Pkw aufgeschoben wurde. Die Unfallursache wurde schnell klar, denn der Atemalkoholwert des 40-jährigen Verursachers lag bei 2,57 Promille. Bei einem Gesamtschaden von mindestens 4000 Euro war sein Auto nicht mehr fahrtüchtig. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Führerschein des Betrunkenen wurde von der Polizei beschlagnahmt. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelt. Somit kam zu dem Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eine weitere Anzeige wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung.

Von MAZonline