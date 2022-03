Zeuthen

Wenn Swantje Rosenboom in diesen Tagen die Bilder der Hunderttausenden sieht, die sich von Kyjiv, Charkiv oder Lwiw aus auf den Weg nach Europa machen und nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen soll, dann sieht sie nicht nur Schicksale und Hilfsbedürftigkeit. Sie sieht auch eine andere Seite. Nämlich Potenziale und Chancen, die sich am Ende auch für den Arbeitsmarkt in Dahme-Spreewald auftun.

Das mag etwas kühl klingen. Aber für Swantje Rosenboom, 60 Jahre alt, frühere Microsoft-Managerin und seit 20 Jahren wohnhaft in Zeuthen, ist es schlicht logisch. So zu denken, ist ihr Job. Seit fünf Jahren koordiniert sie das Projekt „LDS integriert“ und hilft – gemeinsam mit einer weiteren hauptamtlichen Kraft und zahlreichen Ehrenamtlern – Ausländern dabei, in Dahme-Spreewald eine Arbeit oder eine Ausbildung zu bekommen. Das macht sie so erfolgreich, dass LDS inzwischen bei Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt zur Brandenburgischen Spitze gehört.

Immer wieder Fachkräfte auf dem Silbertablett

Nicht wenige sagen deshalb, dass Swantje Rosenboom ein Glücksfall für Dahme-Spreewald ist. Sowohl für die Migranten, die ohne sie oft unqualifizierte Arbeit annehmen müssten, als auch für die Firmen, die immer wieder Fachkräfte auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Wie unlängst den kamerunischen Ingenieur für erneuerbare Energien. „Ein junger Mann, spricht hervorragend Deutsch, hat beste Zeugnisse. Aber in Cottbus hat er keine Arbeit gefunden“, erzählt Swantje Rosenboom. Einen Anruf bei einer Wildauer Solarfirma später hatte er seinen Job. „Am Telefon hieß es gleich: ,Halten Sie ihn fest, wir machen sofort einen Termin.’“

Swantje Rosenboom kann viele Geschichten wie diese erzählen, denn nach Jahren des Netzwerkens schafft sie scheinbar spielend, woran die Betroffenen, die Firmen, aber auch die zuständigen Ämter und Behörden auch nach Jahren noch immer scheitern: fähige Arbeitskräfte aus anderen Kulturen und hiesige Unternehmen zusammenzuführen. Das könnte daran liegen, dass die frühere Top-Managerin das Thema von Hause aus pragmatisch angeht.

Berlin, Damaskus, Wiesbaden

Dabei sei ihr auch das Soziale nicht fremd, sagt sie. Swantje Rosenboom stammt aus einer ostwestfälischen Pastorenfamilie, SPD-nah, ihre Jugend beschreibt sie als friedensbewegt. „Schule schwänzen, zur Anti-AKW-Demo nach Brockdorf, Uriah Heep hören. So bin ich aufgewachsen.“

Mitte der Achtziger ging sie nach Berlin, um Islamwissenschaften zu studieren. Sie lebte ein Jahr in Damaskus, lernte Hocharabisch, mit dem sie dann in Wiesbaden, wo sie der Liebe wegen hinzog, wenig anfangen konnte. Sie startete stattdessen eine Karriere bei der Computerfirma Dell, arbeitete in Management-Positionen bei Firmen wie MCI WorldCom und Oracle und ging zu Microsoft, wo sie Lehrprogramme entwickelte und Lobbyarbeit betrieb. Als ihr Mann eine Stelle in Saudi Arabien annahm, wechselte sie zu einem Saudischen Telekommunikations-Unternehmen. Alles 60-Stunden-Jobs. Nebenher zog sie drei Kinder groß. Als Lebensmodell nicht zu empfehlen, sagt sie. „Ich würde es heute so nicht mehr machen.“

Engagement für Flüchtlinge mit der Welle 2015

Als die Familie 2012 nach Zeuthen zurückkehrte, wollte Swantje Rosenboom deshalb kürzer treten, sich um die Familie kümmern, um Enkel, Ehrenämter, das Haus. Dann kamen die Flüchtlinge, und sie gehörte zu den ersten, die in die Unterkünfte gingen, Hilfe anboten. Als Mitglied der Bürgerinitiative Wind begann sie ab 2016 Syrer, Afghanen oder Eritreer in Jobs zu vermitteln. „Ich wusste ja, worauf es ankam“, sagt sie.

Ihr war schnell klar, dass es nicht ausreichte, den Flüchtlingen Telefonnummern in die Hand zu drücken. Deshalb entwickelte sie eine Eins-zu-Eins-Betreuung, die von „LDS integriert“ noch immer praktiziert wird. In Gruppengesprächen werden die Migranten auf Fähigkeiten und Vorstellungen abgeklopft, dann werden sie gecoacht, Swantje Rosenboom telefoniert mit Firmen, hilft bei Bewerbungsschreiben, ist bei den Vorstellungsgesprächen dabei. Das hilft.

Anfangs Vorbehalte bei regionalen Firmen

Gleichzeitig musste sie Vorbehalte bei den regionalen Firmen auflösen. Das sei am Anfang nicht ganz leicht gewesen, sagt sie. Inzwischen setzen aber zahlreiche Firmen im Landkreis voll auf Swantje Rosenboom und „LDS integriert“, weil sie ohne die Migranten ihren Bedarf gar nicht decken könnten. Und dabei gehe es nicht um Reinigungsjobs oder schlecht bezahlte Hilfsarbeit in Hotels. „So etwas vermittle ich nicht mehr“, sagt sie. Es gebe genügend Elektriker, die gerne erfahrene Syrer oder Afghanen nehmen; Möbelfirmen, die Monteure brauchen; Stahlfirmen, die Produktionshelfer suchen, aber auch Technologie-Unternehmen, denen Swantje Rosenboom immer mal wieder mit hoch qualifizierten Experten weiterhilft.

Wenn Swantje Rosenboom nun an die Ukrainischen Flüchtlinge denkt, dann sieht sie deshalb auch, was im Landkreis noch fehlt, um diese Herausforderung besser bewältigen zu können als die letzte. „Ein Welcome-Center, wo Ausländer eine Beratung und alle nötigen Leistungen aus einer Hand bekommen“, sagt sie. In den vergangenen Wochen ist sie mit der Idee schon bei der Kreispolitik Klinkenputzen gewesen. Es wäre eine weitere pragmatische Lösung, die den Landkreis, so sieht es zumindest Swantje Rosenboom, bei der Integration noch weiter nach vorne bringen könnte.

Von Oliver Fischer