Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen gibt 2022 knapp 30 Millionen Euro aus, davon sind 4,6 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan mit großer Mehrheit bestätigt.

Erhöhung der Grundsteuer B in Zeuthen beschlossene Sache

Damit ist auch die umstrittene Erhöhung der Grundstücksteuer beschlossene Sache. Der Hebesatz steigt von 365 auf 410 Prozent. Das ist ein Wert zur Berechnung der Grundsteuer, den die Kommunen selbst festlegen können. In Zeuthen ist der Hebesatz nach Rathausangaben erstmals seit 2010 verändert worden. Er lag bisher unter dem Landesdurchschnitt in Brandenburg und ist nun auf den durchschnittlichen Hebesatz von 410 Prozent angehoben worden. Die Gemeinde kann dadurch mit mehr Zuwendungen vom Land rechnen, wie Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) im Gemeinderat sagte. Die Zuweisungen waren gekürzt worden, weil Zeuthens Steuersatz zu niedrig war.

Laut Rathaus müssen Zeuthener Grundstückseigentümer jährlich durchschnittlich 28 Euro mehr zahlen. Die Grundsteuer wird für alle bebauten und unbebauten Grundstücke erhoben. Der Hebesatz für Agrar- und Forstflächen bleibt unverändert.

FDP-Antrag zum Verzicht auf Steuererhöhung abgelehnt

Im Gemeinderat gab es Diskussionen zur Steuererhöhung. Die FDP beantragte, darauf zu verzichten. Fraktionschef Karl Uwe Fuchs verwies auf andere erhebliche Preissteigerungen. „Die Gemeinde sollte mit gutem Beispiel vorangehen und die Bürger nicht weiter belasten“, sagte er. Eine Finanzierung sei durch einen Griff in die Rücklage problemlos möglich. Zeuthen hat knapp 14 Millionen Euro auf der hohen Kante. Doch der FDP-Antrag wurde deutlich abgelehnt. Ein Argument war, dass die Gelder aus der Rücklage schon fast komplett verplant seien.

SPD-Fraktionschef Heiko Witte sprach von einer schwierigen Abwägung, es gelte, auch zusätzliche Belastungen von Familien zu vermeiden. Dieter Karczewski, Fraktionsvorsitzender von Bürger für Zeuthen, verwies auf den jahrelang unveränderten Hebesatz. Solange die Gemeinde es sich leisten konnte, sei auf eine Erhöhung verzichtet worden.

Defizit von 600.000 Euro im Zeuthener Haushalt

Zeuthen gibt in diesem Jahr mehr aus, als es einnimmt; laut Kämmerin Ramona Silberboth beträgt das Minus 600.000 Euro, das Defizit wird mit Geldern aus der Rücklage ausgeglichen.

Silberborth kündigte an, dass Gelder für die Durchführung des Weihnachtsmarktes bereitgestellt werden. Der Markt kann damit in diesem Jahr nach der coronabedingten Zwangspause wieder stattfinden. Ein Wunsch der Gemeindepolitiker wird damit erfüllt. Für das Fischerfest reicht es in diesem Jahr allerdings nicht mehr. Gelder dafür sollen im Haushalt für 2023 eingeplant werden.

Redner aller Fraktionen bemängelten das Fehlen einer Finanzstrategie für die kommenden Jahre. Von einem Haushalt auf „tönernen Füßen“ war die Rede. Kämmerin Ramona Silberborth sagte im Gemeinderat, die Finanzstrategie werde sich am Leitbild orientieren, das gerade für die Entwicklung von Zeuthen erarbeitet wird. Es gab zugleich Lob für die Verwaltung. Trotz pandemiebedingter Einnahmeverluste sei die Gemeinde handlungsfähig und investiere, zum Beispiel für den Bau des Multifunktionsgebäudes an der Grundschule.

Von Frank Pawlowski